Как российские туристы проводят летний отпуск

Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) и ЮMoney опросили пользователей с целью узнать, как они проводят летний отпуск. Аналитики определили, какие туристические направления пользуются спросом и изменился ли интерес аудитории к путешествиям за последние несколько месяцев.

По данным опроса, 43% респондентов планируют провести летний отпуск с родственниками, 13% россиян - с друзьями, столько же с партнером, еще 11% хотели бы отдохнуть в одиночестве и с семьями друзей, остальные предпочитают проводить время с новыми людьми или со своими питомцами.

Спокойный и оздоровительный отдых выбирают 50% опрошенных. Посещать музеи и экскурсии предпочитают 23% россиян, другие 20% любят активный и экстремальный отдых.

Поехать в путешествие по России планируют 50% респондентов из них: 22% - в Краснодарский край, 7% - в Москву, 6% - в Санкт-Петербург, 4% - на Кавказ, 3% - на Алтай, еще по 2% на Дальний Восток и в Карелию. В Турции будут отдыхать 16% жителей РФ, 4% - в Белоруссии, по 3% - в ОАЭ, Абхазии, Европе на Кубе.

Опрос также выяснил, сколько россияне планируют потратить на отдыхе. Так 24% респондентов готовы выделить на расходы 50 тыс. рублей, 15% - до 100 тыс. рублей, 14% - до 150 тыс. рублей, 11% готовы потратить до 500 тыс. рублей, другие 10% - до 70 тыс. рублей.

Последний раз 32% пользователей ОК и ЮMoney были в отпуске более двух лет назад, еще 31% опрошенных - в 2023 году.

Опрос проводился в июне на сайте ЮMoney, в нем приняли участие более 1 тыс. пользователей. Аналитики ОК с марта по 15 июня изучали публикации пользователей, блогеров и групп в соцсети.