В России выросла популярность круизов по рекам

На фоне проблем с турпоездками за рубеж подскочил спрос на речные круизы по России. В 2024 году они заняли верхние строчки в рейтинге самых популярных видов отдыха у жителей страны. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на такие путешествия этим летом вырос на 20%, стоимость на 15%. По данным Росморречфлота, в 2022 году пассажиропоток в круизной отрасли составил 357 тыс. чел., а в навигацию 2023 г. круизные операторы обслужили уже 420 тыс. чел.

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Куда можно уплыть на речных круизных судах из Москвы и Петербурга? Сколько это будет стоить? И что вам предложат в пути? Об этом "Российской газете" рассказали представители ведущих круизных компаний - директор по развитию компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова и заместитель генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский.

На реке от двух до 30 дней

Как отмечают туроператоры, большую часть мест на речных круизах раскупили еще зимой. При этом бронировать поездки желающие начали еще в июне-июле прошлого года, а к февралю половина мест в круизах была уже распродана. Но и предложение не уступает спросу: если в 2023-м от московских речных вокзалов теплоходы отправлялись в 38 крупных городов и населенных пунктов, то в этом году таких направлений уже 50.

Самые популярные - из Москвы до Петербурга или в обратном направлении (7-8 дней), на остров Валаам из Санкт-Петербурга (3-4 дня - самый массовый непродолжительный круиз), на Соловецкие острова (12-14 дней). И классика речных круизов - путешествие по Волге, по городам Золотого кольца - Ярославль, Углич, Плес, Мышкин, Кострома, Калязин (5-7 дней).

- Не так давно Петербург опережал другие круизные направления в Москве, - рассказывает Гончарова. - В топе оно и сегодня. При этом большим спросом пользуются отдельные части этого круиза - когда, например, туристы сходят с теплохода в Питере, а обратно в Москву возвращаются на "Сапсане" или самолете.



Но с недавнего времени обрела круизную популярность и Казань.

"Через Татарстан проходят круизные маршруты с севера на юг или в обратном направлении. Например, во время круиза по южному маршруту - до Астрахани - теплоходы заходят в Казань, на остров-град Свияжск, в Елабугу, Нижнекамск, Тетюши или в Болгары", - объясняет Илья Суховольский.



При этом из Москвы в Казань можно поплыть через Тверь, Углич, Ярославль, Кинешму и Нижний Новгород. Стоимость такого круиза - в районе 50 тыс. рублей на человека.

Повышенным спросом пользуются круизы выходного дня - из Москвы в Тверь, Мышкин, Рыбинск, Углич, Константинов (3-4 дня). Теплоход отправляется, скажем, в пятницу днем, возвращаясь вечером в воскресенье. Есть и редкий круиз из Москвы до Петербурга с заходом в Великий Новгород, а также новый маршрут из Москвы с посещением Выборга (8 дней). Теплоход проходит через исторический центр Питера и идет по Финскому заливу.

"Из Москвы много берут круизы на Соловки, до Выборга, в Астрахань, до Перми. Из Поволжья чаще выбирают маршруты до Петербурга и в Карелию, - уточняет Суховольский. - В целом востребованы и короткие круизы (3-4 дня), и круизы продолжительностью до недели, и экспедиционные маршруты на 12-14 дней. Есть желающие и на более продолжительные путешествия по реке, доходящие до 28-30 дней".



К примеру, один из таких круизов с заходом в Астрахань и Ростов-на-Дону и возвращением обратно в Москву может занять 25 дней.

А самые короткие (3-6 дней) и недорогие туры из Москвы проходят по Волге - в Углич, Мышкин, Ярославль, Кострому и Плес. Есть и короче (2-3 дня): Нижний Новгород - Казань, Ярославль - Кострома - Москва, Казань - Волгоград, Волгоград - Саратов и Волгоград - Самара, Москва - Тверь - Мышкин - Москва. Самый короткий круиз - 2 ночи и 1 день - Петербург - Валаам - Петербург. Не так давно "Мостурфлот" запустил и одно- и двухдневный круиз по Москве-реке на теплоходе-пансионате "Сергей Есенин".

В топе 3 звезды и люкс

Цена за сутки на речном круизе начинается в диапазоне от 5,3 до 9 (в среднем 6-7) тыс. рублей на человека. Это стандарт, куда входят экскурсии, 3-разовое питание, развлечения и пр. Очень бюджетный вариант - круиз Москва - Углич - Москва: 3 дня, 33 тыс. рублей. Круиз в каюте и на теплоходе класса люкс - уже от 16 до 21 тыс. в день. Плавание на судне класса винтаж - реконструированном теплоходе, где сохранены элементы декора 1950-1960-х годов, обойдется в 9-11 тыс.

Классы люкс и премиум, понятное дело, история особая. "Теплоходы "Александр Грин" и "Княжна Виктория", построенные в 2011 и 2012 годах, по комфорту и сервису равны 4-5-звездочным отелям, - рассказывает Гончарова. - Там есть лифты, соединяющие все палубы, индивидуальные балконы в каютах, спа-салоны и т. д. Летом стоимость 10-дневного тура на двоих на таком теплоходе может доходить 400 тыс. рублей.

Самые бюджетные туры - от 4,5 до 6 тыс. рублей в сутки на человека. То есть 10 дней на двоих - от 45 до 60 тыс. рублей. А стандартная 7-дневная поездка из Москвы до Петербурга через Углич, Кижи, Мандроги и Валаам может обойтись в сумму от 32 до 42 тыс. рублей на одного. При этом более высокий спрос в первую очередь на теплоходы бюджетного уровня (3 звезды) и каюты люкс. Кстати, осенью и весной можно купить путевки со скидкой до 20%.

Предлагают туроператоры и тематические рейсы - например, "модные" круизы, куда приглашают стилистов, или так называемые энокруизы с участием профессионалов-сомелье - это, по сути, лекции с дегустацией вин.

На подъеме "театральное" плавание, куда вместе с туристами отправляются артисты известных театров. В таком круизе можно как бы побывать за кулисами, пообщаться с актерами, услышать от них байки театральных подмостков.

Еще тренд - семейный отдых. В круизах появилось больше семей с детьми: случается, едут сразу 4 поколения, родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Чтобы их развлечь, туроператоры запускают круизы с усиленной детской анимацией, оборудуют на борту детские комнаты: пока взрослые отдыхают, аниматоры вовлекают детей в пиратские игры, квесты и мастер-классы.