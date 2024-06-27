Тюменцы отказываются от поездок в Дагестан и Крым в пользу Сочи

Тюменцы после теракта в Дагестане и атаки на Севастополь отказываются оn туров туда и приобретают путевки в Сочи. Об этом URA.RU рассказала турагент Альбина Сорокина.

© РИА Новости

«После недавних событий в Дагестане и Севастополе некоторые туристы решили перебронировать туры. Речь идет о бронях на июль. Тюменцы меняют путевки на Сочи. Если выбирать Турцию, то приходится много доплачивать», — рассказала турагент.



По ее словам, уже несколько лет туры в Крым не пользуются большой популярностью из-за отсутствия прямых рейсов и обстановки на полуострове. В Дагестан летают прямые из Тюмени рейсы, и туры туда считаются одними из бюджетных, но в связи с событиями 23 июня горожане выбирают не рисковать и сменить маршрут, добавляет Сорокина.

Ранее агентство писало о том, что в Дагестане 23 июня произошла серия террористических атак. В этот же день ВСУ совершили нападение на Севастополь.