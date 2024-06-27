Рейсов больше, а цены те же: «Победа» на треть увеличит число рейсов из Москвы в Калининград

В июле авиакомпания «Победа» увеличит почти на треть по сравнению с прошлым годом число рейсов из Москвы в Калининград – до 45 вылетов в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика. Совокупно все авиакомпании по маршруту Москва – Калининград будут осуществлять около двух десятков вылетов ежедневно.

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Решение лоукостера, вероятно, продиктовано ростом спроса на калининградское направление прежде всего у туристов.

«По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта Храброво вырос на 16%, можно предположить, что этот рост продолжается и сейчас», – прокомментировал TourDom.ru один из авиаэкспертов.



Высказывалась версия, что часть турпотока, которая была ориентирована на курорты Черного моря и Дагестан, переориентировалась на Калининград – из-за последних событий в Крыму и северокавказской республике. Однако это маловероятно: у направлений разная туристическая аудитория, холодное Балтийское море (хоть оно сейчас и прогрелось местами до +22 °С) устраивает не всех.

На цене билетов из Москвы в Калининград увеличение числа рейсов пока никак не отразилось и вряд ли отразится. В середине июля билет туда-обратно можно приобрести в лучшем случае за 18 тыс. руб. с багажом, в конце месяца – за 23 тыс. руб., а в первой половине августа – за 27,5 тыс. руб. Это минимальные цены. Показательно, что на рейсы непосредственно «Аэрофлота» в течение двух предстоящих летних месяцев билетов почти нет, перелет на боинге «России» обойдется в июле в 18–23 тыс. руб., в августе – в 26 тыс. руб. Для сравнения: год назад средняя цена билета Москва – Калининград – Москва в августе составляла 20–22 тыс. руб.

Кстати, в обратном направлении – из Калининграда в Москву – похожая картина. Например, субсидированные билеты «Аэрофлота» (доступны жителям Калининградской области, а также студентам, проходящим обучение в регионе) по 3800 руб. за перелет в один конец появляются в продаже только в конце последнего летнего месяца.

В прошлом году также была напряженка с авиабилетами на калининградском направлении. Так, в конце июня стало известно, что «Аэрофлот» распродал все бюджетные билеты в Калининград из Москвы и Петербурга почти до конца лета. Когда эта информация стала активно обсуждаться в СМИ и соцсетях, нацперевозчик объявил о запуске с 12 июля по одному дополнительному рейсу в Храброво из обеих столиц.