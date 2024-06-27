Отдыхающие пляжа Хрустальный интересуются укрытиями на случай ЧП

Об этом рассказал местный спасатель, работающий на пляже. Ситуация связана с трагедией, случившейся на другом пляже города в минувшие выходные.

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Пляж Хрустальный расположен в центре Севастополя и, обычно, людей здесь бывает больше даже по будням, сообщил спасатель Алексей.

В интервью изданию РИА Новости он сообщил, что людей стало немного меньше, но все равно они приходят, купаются. Также спасатель сообщил, что когда отдыхающие приходят, то многие спрашивают, где расположено укрытие на случай тревоги.

Алексей рассказал, что укрытие находится рядом - в подвале. Также мужчина отметил, что при нем только один раз пользовались убежищем, когда проходили военные учения.