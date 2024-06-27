Посещаемость Петербурга туристами из Китая не оправдала прогнозов

Если в 2023 году Петербург посетили почти 100 000 китайских туристов, то эксперты туристической отрасли считали, что на фоне введения безвизового режима их численность утроится в 2024 году. При том, что в 2019 году город посетил миллион туристов из Китая. Такие данные предоставляет РБК Петербург.

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Но оптимистичные прогнозы не оправдались. Причиной этого стало отсутствие чартерных рейсов и работающих в РФ китайских платежных систем. Отмечается, что сейчас происходит восстановление туристической отрасли, но не такое стремительное, как ожидали некоторые. Кроме того, в самом Китае все больше людей предпочитает путешествовать внутри страны.

Стало известно, сколько для россиянина будет стоить отдых в КНДР.

Ранее сообщалось, что половину всех иностранных туристов в России составляют китайцы.