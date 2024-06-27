Удаленка на Кавказе: пять мест, где можно жить и работать так, словно ты в отпуске

Сегодня многие специалисты работают дистанционно или на гибридном графике. Эти счастливчики не ходят в офис — но могут на месяц-другой поехать на Кавказ, чтобы отдохнуть без отрыва от производства.

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В небольших кавказских городах время течет иначе, чем в мегаполисе. Здесь за один вечер можно успеть сходить в музей или на экскурсию, поплавать в море или просто погулять по достопримечательным местам, которые прежде видел только на рекламных фото. А в выходные — отправиться в настоящее путешествие в любую точку Кавказа. Главное, чтобы в остальное время был устойчивый интернет. Мы подобрали пять локаций, где он точно есть, а вам осталось найти жилье и устроить себе незабываемое лето!

1. Пятигорск: гуляем по Кавминводам

В Пятигорске можно насыщенно провести целый месяц: гулять по местам Лермонтова, пить минералку из бюветов, взбираться на окрестные горы, обойти с ноутбуком все местные уютные кофейни. По выходным удобно ездить с автобусными экскурсиями в большие горы: Эльбрус и Домбай — всего в 3−4 часах езды отсюда. Или вписаться в джип-тур на Джилы-Су или на плато Бермамыт. Или съездить на экскурсию в Грозный. Или поехать в Кисловодск — он в часе езды на электричке. Рядом с Пятигорском можно попробовать экстремальные занятия: парапланеризм на горе Юца, скалолазание — на Бештау. Или покататься на сапах по озерам Кавминвод.

В Пятигорске хватает цивилизации, к которой мы привыкли в больших городах: доставка еды за 15 минут, пункты Ozon и Wildberries, торговые центры, супермаркеты, кинотеатры, Верхний рынок с фудкортом, наподобие Даниловского в Москве, тренажерные залы, классы йоги, ламповые кофейни и бары. Здесь даже есть пара коворкингов на случай, если вы заскучаете по офису. К тому же Пятигорск — гастрономическая столица Кавказа, тут представлены кухни всех народов региона и Закавказья.

На этом плюсы не заканчиваются: аэропорт Минводы — в 40 минутах езды от центра города. Из Москвы и Санкт-Петербурга по 15−20 рейсов в день. Словом, многие удаленщики уверены, что Пятигорск — лучший город для смены обстановки.

Где искать жилье?

Снять жилье помогут Avito, агрегаторы и местные агентства недвижимости. Если готовы импровизировать, можно пройтись по частному сектору в центре города, рядом с парком «Цветник», почитать объявления «Сдаю квартиру». У вокзала стоят риэлторы, у которых в карманах ключи от десятка квартир. Выбирайте жилье поближе к улице Кирова или на «Ромашке»: все самое интересное здесь, в курортной зоне.

Аренда на месяц не считается долгосрочной. Нужно смотреть варианты посуточно. Приличная однушка — минимум 2500−3000 рублей на сутки. Если повезет, можно снять номер за 3500 рублей в гостинице «Бристоль» — историческое место, первая гостиница в Пятигорске. Хотите дешевле — берите хостел. Например, HoCo 101 (ул. Московская, 101). Кровати в общих комнатах в деревянных капсулах — от 800 рублей. Отдельные номера — 3000 рублей. Альтернатива — хостел Friends (ул. Красная, 8) с большим садом, гамаками и розами. Стоимость — от 750 рублей в сутки. Но не забывайте, что туристы в Пятигорске платят курортный сбор — 100 рублей в день.

2. Избербаш: купаемся в Каспии

Если хотите совместить работу с отдыхом на море, присмотритесь к морским курортам Дагестана. Пожалуй, лучший выбор — Избербаш. Это городок на берегу Каспия между Махачкалой и Дербентом. Большие песчаные пляжи, прозрачная вода и прелесть этих мест — каменные гряды вдоль побережья в несколько рядов, с них можно нырять, а еще ловить тарань и подлещиков на спиннинг.

Главная достопримечательность — 220-метровая гора Пушкин-Тау, южный склон которой с определенного ракурса напоминает профиль Пушкина. Сюда часто приезжают заниматься парапланеризмом.

На пляжах Избербаша есть сапы, бананы, гидроциклы, парасейлинг. Море и сероводородный источник — главные причины, ради которых в Избербаш едут со всей России. А когда устанете от пляжных радостей, отправляйтесь в Дербент. Электрички ходят 5 раз в день. Посмотрите на древнюю крепость, побродите по магалам, зайдите в настоящую чайхану.

Где искать жилье?

На «Суточно.ру» квартиру в километре от моря можно снять за 2900+ рублей. На первой линии — от 4500 рублей. Если вам важно жить с видом на море, остановитесь в домике на берегу. Например, в «Олимпе» за 4500 рублей, бонус — завтрак из фермерских продуктов, у хозяйки своя молочная ферм. К тому же здесь отличный ресторан. Есть недорогая (3000 рублей) гостиница «Хоредж», где часто останавливаются парапланеристы.

3. Эльбрус: поднимаемся на высочайшую вершину Европы

Как вам идея пожить месяц на высоте 2000+ метров? А в обеденный перерыв подняться на канатке на высоту 3800 метров, спуститься вниз и пообедать в одном из ресторанов на горной поляне сытным лагманом? Или для начала добраться до 3150 метров и посмотреть на горную обсерваторию. Обойти все места, где бывал и которые воспевал Владимир Высоцкий. Перепробовать 50 видов варенья — из роз, шишек, одуванчиков. По выходным ходить по высокогорью в пешие или в конные походы. Или, может быть, решиться на настоящее восхождение на пятитысячник. Нравится? Тогда вам в Приэльбрусье. Сейчас интернет в Терсколе и на Чегете достаточно быстр для того, чтобы там работать.

Эльбрус не требует представления. Самая высокая гора в Европе. Каждый год более 15 тысяч человек поднимаются на ее вершину. Сезон стартует в мае-июне и заканчивается осенью.

Где искать жилье?

Лучше всего жить в Терсколе — это центр цивилизации на Эльбрусе. Выбирайте жилье поближе к поляне Азау или к Чегету. Однако квартиры в поселке Нейтрино, в 30 минутах езды от них, дешевле.

Квартиры в Терсколе на Avito начинаются от 4500 рублей за сутки, комнаты в старых домах — от 1200. В той же ценовой категории хостелы. Например, популярный Black Point — 1000 рублей в сутки. Отели в Приэльбрусье сложно найти дешевле 5000 рублей за сутки. Но некоторые варианты сами по себе могут стать отдельным приключением. Например, «Чипер Хаус» у станции «Кругозор» стоит возле крутого склона на высоте 3000 метров.

4. Владикавказ: объедаемся осетинскими пирогами

Самый красивый и недооцененный город Северного Кавказа. Его называют кавказским Петербургом: здесь красивая архитектура, много скульптур и памятников, большая творческая тусовка и протекающая через город река Терек. Цены весьма демократичны. Нет ограничений в плане продажи алкоголя, как в соседних мусульманских регионах, уместно носить любую одежду. Но самое впечатляющее — гора Столовая со снежной шапкой, будто нависающая над городом. Спорим, вы не жили в городе с лучшим видом на горы.

Несколько лет назад владикавказские арт-активисты организовали творческую лабораторию «Портал» — пространство с граффити, инди-концертами, поэтическими вечерами, лекциями, мастер-классами. Заходите обязательно. Как минимум — за мерчем от местных дизайнеров, а может, случится и поучаствовать в создании арт-объекта. В общем, если приедете на удаленку в одиночку, то в «Портале» легко найдете компанию.

Осетинскими пирогами нас не удивить. Но здесь они, конечно, лучшие. Впрочем, осетинская кухня разнообразная, а порции везде огромные. В «Шаурмании», например, делают метровую шаурму. А еще есть осетинское пиво и арака — местная самогонка.

На выходных можно съездить погулять по горам в Цейское ущелье. Или в Тбилиси (4 часа на такси). Или в соседнюю Ингушетию. Обязательно побывайте в Джейрахском ущелье с его знаменитыми башенными комплексами. Еще можно ходить в походы на гору Столовая или отправиться с местными турфирмами на рафтинг по горной реке.

Где искать жилье?

На Avito можно найти квартиры за 2000−2500 рублей в сутки. В центре Владикавказа — от 3000 рублей в сутки. Гостиницы — от 5000−8000. Далеко от центра — от 2500. Хостелы можно найти до 1000 рублей. Туристы хвалят Art Hostel возле ж/д вокзала — от 790 рублей в сутки.

5. Махачкала: путешествуем по горным селам

Столица Дагестана — шумный и пестрый миллионник, самый колоритный город Северного Кавказа, расположенный у Каспийского моря. Да, купаться здесь тоже можно, а еще — попробовать 30+ видов хинкала (не путать с хинкали!) и национальных лепешек — чуду. Кстати, ресторанная культура в Махачкале — на высоте. Есть заведения в подвальчиках, которые работают по 30 лет, современные рестораны с европейской кухней, очаровательные кофейни, где можно поработать с ноутбуком (например, «1930», расположенная в старом доме, Papakha — в центре города, кофейня «1910» — в водонапорной башне). К тому же в Махачкале много театров и музеев. Вопреки стереотипам никакой особенный кавказский дресс-код не нужен. На улицах можно встретить и женщин в хиджабах, и дам в облегающих платьях.

Самое главное — из Махачкалы можно ездить в горные аулы и селения. Вы уже видели море и горы, но видели ли вы высокогорные селения ремесленников? Аул канатоходцев? Аул ювелиров? Аул, где женщины добывают соль? Из Махачкалы можно поехать в самое высокогорное селение в Европе — Куруш (2560 метров над уровнем моря), в многоэтажный Чох, в заброшенный Гамсутль. А еще в какой-нибудь выходной стоит съездить в Сулакский каньон — прокатиться на катере по Сулаку и посмотреть на Чиркейскую ГЭС.

Где искать жилье?

Квартиры на 2−3 месяца предлагают за 30−40 тысяч рублей. Посуточно есть варианты за 2000−3000. Обязательно проверьте наличие исправного кондиционера. Попадаются гостевые дома по цене до 2000 рублей за сутки. Самый бюджетный вариант — хостелы, например «Березка», «Пандур», от 700 рублей в сутки.