В Ялте могут построить гостиничный комплекс и казино

Игорную зону в Крыму, которая находится в 24 километрах от Ялты, решили перенести в центр города. Такую поправку к законопроекту о наружной рекламе в Севастополе рекомендовали принять на заседании Комитета Госдумы по экономической политике 27 июня.

© РИА Новости

В 2019 году для создания игорной зоны выделили участок в 24 километрах от Ялты. Но горная местность затруднит строительство. К тому же туристам туда сложно добраться, и на участке нет необходимых коммуникаций. Этот проект может не окупиться, а чтобы он принес прибыль, инвесторы попросили депутатов перенести игорную зону в морской порт Ялты. Парламентарии поддержали бизнес. Такую поправку рекомендовали принять.

Поправку вносят в законопроект о распространении норм закона о рекламе, действующего в Москве и Санкт-Петербурге, на Севастополь. Речь идет о положениях закона, устанавливающих порядок размещения рекламных конструкций для распространения наружной рекламы.