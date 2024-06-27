Эксперты рассказали, какое жилье в Екатеринбурге чаще всего выбирают туристы

Останавливаясь в Екатеринбурге, путешественники в большинстве случаев выбирали однокомнатные квартиры (42%) и студии (41%), реже — объекты с двумя (16%), тремя и большим количеством комнат (2%). Такие данные приводят аналитики сервиса Авито Путешествия.

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В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды студии в городе в первой половине июня 2024 года составила 2856 рублей, однокомнатной квартиры — 3054 рублей, двухкомнатной — 4268 рублей, трехкомнатной — 5704 рублей.

«На Авито Путешествиях наибольшим спросом пользуются студии и однокомнатные квартиры, так как для большинства россиян аренда посуточного жилья ассоциируется с доступностью и оптимальным соотношением цены и качества. В то же время, по внутренней статистике мы видим, что за отчетный период путешественники бронировали семи-, восьми- и даже девятикомнатные квартиры», — прокомментировал результаты руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.



Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге выросло количество предложений о посуточной аренде квартир и домов. Также мы писали, что Свердловская область вошла в тройку регионов с самыми дорогими коттеджами в аренду.