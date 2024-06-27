Как разнообразить отдых в Северной Осетии

Сплавиться по горной реке

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Рафтинг с каждым годом завоевывает сердца все большего числа людей. Один из самых популярных маршрутов в Северной Осетии проложен по реке Ардон. Водная артерия изобилует как крутыми порогами, так и спокойными участками, где можно перевести дух и насладиться красотами. Экстрим экстримом, но безопасности нужно уделить особое внимание, поэтому тщательно выбирайте организатора сплава. В каждой группе должны быть профессиональные рафтеры, которые помогают пройти маршрут без чрезмерного риска и с максимальным удовольствием. Кроме того, перед каждым сплавом обязателен инструктаж по технике безопасности.

Есть и другой момент, о котором нельзя забывать: во время преодоления экстремальных порогов будьте готовы к командной работе со спутниками. Групповой тур длительностью примерно два с половиной часа обойдется в сумму от 1500 рублей с человека. Экипировка, спасательные жилеты и снаряжение, как правило, входят в стоимость, как и гарантированно хорошее настроение. Можно договориться об индивидуальных сплавах и маршрутах повышенной сложности.

Полюбоваться пейзажами с высоты птичьего полета

Владикавказский авиаклуб в 2024 году отметит 90-летие. До Великой Отечественной войны здесь подготовили сотни специалистов, за что регион называли «летающей республикой». В авиаклубе и сейчас трудятся настоящие профессионалы, изо дня в день влюбляющие в небо десятки жителей и гостей Северной Осетии. Здесь можно не только осуществить давнюю мечту и прыгнуть с парашютом, но и с высоты птичьего полета полюбоваться незабываемыми пейзажами.

Прыжок с учебным парашютом с высоты 1000 метров обойдется в 5000 рублей, прыжок с парашютом с опытным инструктором с высоты 3000 метров — от 12 500 рублей. За ознакомительный 15-минутный полет на планере в зоне аэродрома придется заплатить 6500 рублей, а за экскурсию на самолете Вильга-35А на высоте 500−600 метров — уже 9000 рублей. Для любителей воздушной стихии есть часовые индивидуальные и групповые полеты в горы на Ан-2. Их стоимость — 75 000 рублей.

Насладиться свободным полетом

За не менее потрясающими панорамными видами рекомендуем отправиться в Даргавс, где практически круглый год можно летать на параплане. Главное, чтобы повезло с погодой. Особенно прекрасна картина в начале лета, когда горные вершины еще не сбросили зимние шапки, а долины уже взорвались зеленью и покрылись цветущими рододендронами. Но не забывайте об ограничениях. Возраст должен быть от 14 до 60 лет, вес — от 50 до 100 кг, отсутствие медицинских противопоказаний. Подходите? Тогда смело в небо, особой подготовки не требуется.

Парапланеристы утверждают: каждый полет — маленькое приключение, наполненное незабываемыми ощущениями и полной свободой. Старт производится с высоты более 2000 метров. Полет с инструктором длится около 20 минут и стоит 6000 рублей. Вообще, на воздушном потоке можно летать до нескольких часов и преодолевать расстояние в десятки километров, поэтому предложения есть и для самых смелых ловцов адреналина.

Отправиться в горный эндуро-тур

Поездка на мотоциклах — еще одна возможность в экстремальных условиях насладиться красотой природы Кавказа, отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Со своим байком в Северную Осетию прилетать не обязательно: его обычно предоставляют организаторы. Семидневный тур по ущельям республики с арендой транспорта обойдется почти в 100 000 рублей. Это вариант «все включено»: мотоцикл, экипировка, инструктаж, сопровождение гида с навыками оказания первой помощи, маршруты с посещением достопримечательностей и пит-стопами, проживание и трехразовое питание. Приятный бонус — праздничный ужин с национальным колоритом. Кстати, если опыта вождения нет, научат.

Новичкам предлагают варианты попроще: туры на один день, например, в Куртатинское ущелье. Стоимость такой поездки составит от 8000 рублей. Есть возможность заказать индивидуальный тур, где сложность и дальность маршрута подбираются в зависимости от уровня подготовки туриста.

Побывать на вершине Казбека

Многие туристы мечтают оказаться на высоте свыше 5000 метров, но нужно трезво подходить к выбору маршрута, оценке сил и умений. Восхождению на Казбек с российской стороны присвоена категория 2Б — не самая сложная, но требующая определенной подготовки. Маршрут занимает восемь дней, но погода в любое время может внести свои коррективы. Лучшее время для экспедиций — август-сентябрь.

По пути вы сможете окунуться в термальные источники — знаменитые Кармадонские ванны, а также полюбоваться незабываемыми видами нетронутой природы. Еще один бонус — ночевки посреди ледяного царства. Важно позаботиться о личной экипировке: спальник, рюкзак, одежду и обувь нужно либо приобретать, либо брать в аренду. Альпинистское снаряжение предоставляют организаторы, как и спутниковую связь. Все это удовольствие стоит от 75 000 рублей. Внимательно читайте отзывы о гидах: в горах важен их профессионализм, также обращайте внимание на наличие пункта «регистрация группы в МЧС России». Адреналин и экстрим — это хорошо, но безопасность — превыше всего.