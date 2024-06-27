Жители Севастополя перестали посещать пляжи

Пляжи в Севастополе стало посещать меньше людей. Те, кто посещают, спрашивают об укрытии на случай атаки.

«Люди все равно приходят, правда, теперь многие спрашивают, где находятся укрытия на случай тревоги», – сообщил работник пляжа «Хрустальный».



Также сотрудник пляжа добавил, что сейчас людей на пляже стало гораздо меньше. Причиной опаски стала ракетная атака, которая прошла в минувшие выходные.

Напомним, что в результате атаки на севастопольский пляж погибло четыре человека. Среди них есть дети.

Накануне «ФедералПресс» писал, что Киев минирует Черное море намеренно.