В Новосибирской области обсудили развитие туризма в особо охраняемых природных зонах

В Законодательном собрании Новосибирской области состоялся круглый стол, посвященный организации туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения.

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Эта тема не раз уже появлялась в повестках заседаний профильного комитета и комиссии Заксобрания по экологии, которая совместно с министерством природных ресурсов и экологии области выступила инициатором новой дискуссии. Участие в ней приняли депутаты, представители общественности, правоохранительных органов, экспертного и научного сообщества.

Как отметил ведущий круглого стола - заместитель председателя комиссии Законодательного собрания по экологии Ярослав Фролов, важно, чтобы туризм в регионе развивался по правилам и законодательным нормам, особенно если речь идет об ООПТ. В выходные дни, во время летних отпусков новосибирцы едут на водохранилище, к озерам, которых в регионе около трех тысяч, посещают леса и боры. И необходимо соблюсти баланс: предоставить возможность людям отдохнуть и не навредить природе.

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин напомнил, что с 1 сентября текущего года вступают в силу типовые правила организации осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности на ООПТ.

"При развитии туризма требуется учесть интересы науки, бизнеса и собственников земли. Главная цель исполнительных органов субъекта Российской Федерации - сохранение уникальных природных объектов, создание привлекательного туристического имиджа региона", - сказал министр.



Начальник отдела экологического туризма и научной деятельности на особо охраняемых природных территориях Министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексей Тихненко, присоединившийся к обсуждению по видеосвязи, отметил, что для каждой ООПТ регионального и местного значения должны быть разработаны правила посещения и привлечения инвесторов.

"Закон в сегодняшнем виде дает возможность не только организовывать туризм за счет привлечения бюджетных средств, но также с привлечением внебюджетных источников", - прокомментировал законодательные новеллы в сфере туризма Алексей Тихненко.



Отметив высокий туристический потенциал региона, министр экономического развития области Лев Решетников обратил внимание на то, что такие территории, как Абрашинский карьер и Караканский бор, нуждаются в обустройстве мест для цивилизованного отдыха. В числе позитивных примеров - проект по очистке уникального озера в Доволенском районе, строительство инфраструктуры на озере Карачи в Чановском районе.

Участники круглого стола заметили, что если в целом туризм в области развивается на достойном уровне, то на ООПТ "мы в начале пути". И главные проблемы кроются в недостаточно развитой туристской инфраструктуре, отсутствии средств размещения, недостаточном объеме средств инвестиционных вложений, низкой предпринимательской активности. С другой стороны, чтобы справиться с этими проблемами туристы и инвесторы должны иметь информацию о том, что можно, а что нельзя делать на ООПТ. Представители общественности предлагают усилить работу по экологическому просвещению. Также необходимо перед каждой экотропой, бором организовать информационные стенды и рассказывать, что уникального и редкого может встретить турист в том или ином месте.

"Туризм в особо охраняемых природных территориях у нас развит сверхплохо, и он сверхнепопулярен. Мое мнение - есть единицы, кто хотел бы сходить с экскурсоводом по Васюганскому болоту", - высказался депутат Денис Субботин.



По данным минприроды, в области насчитывается 54 памятника природы регионального значения, три ООПТ местного значения в Бердске и Краснообске. Созданный Караканский парк - в числе любимых мест посещения новосибирцами. Также туристы едут посмотреть живописные Бердские скалы и пройтись по экотропе "Зверобой" в Искитимском районе.

А кто-нибудь изучал влияние турпотока на природу? - задались вопросом общественники

Кандидат биологических наук, доцент Евгений Зибзеев предложил привлекать научное сообщество к исследованиям и мониторингу, чтобы понимать допустимые рекреационные нагрузки и антропогенное воздействие.

По мнению депутата Игоря Умербаева, прежде чем звать гостей, нужно навести порядок.

"Реанимировать, где-то построить, где-то восстановить очистные сооружения в наших населенных пунктах. Взять, допустим, Татарский район: жидкие бытовые отходы, любые отходы, идут прямотоком, без всяких очистных сооружений в водный объект. Ну и о каком туризме можно говорить? Куда туристов селить, в какие гостиницы, если там отопления не будет и воды? Нам в комплексе надо подходить к этой теме", - сказал Игорь Умербаев.



Комплексный подход в развитии туризма на ООПТ поддержали все участники дискуссии.