Туристы заблудились в Башкирии на водопаде Гадельша

Вчера поздно вечером в Баймакском районе на водопаде Гадельша заблудились два человека. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

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49-летний мужчина в компании 33-летней женщины из Магнитогорска приехали в Баймакский район к водопаду Гадельша. Однако уехать обратно самостоятельно им не удалось. Туристы не заметили, как стемнело и поехали не по той дороге, заехав в тупик.

Попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, и они отправились искать связь, чтобы вызвать помощь.

На помощь выехали спасатели. Потерявшихся туристов удалось найти. Сотрудники службы сопроводили людей до их автомобиля, чтобы они забрали личные вещи и документы, а после эвакуировали до Сибая.

Медицинская помощь никому не потребовалась.