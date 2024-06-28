К открытию купального сезона в Астрахани готовы два пляжа

Пресс-служба мэрии Астрахани сообщила, что открытие купального сезона в городе запланировано на 1 июля. К этой дате для отдыха подготовлено два пляжа. Один находится на Городском острове в Ленинском районе, а второй — в Трусовском районе. Есть еще новый пляж в Ленинском районе на улице Соймонова, но его откроют позже.

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Отмечается, что для признания пляжа пригодным для купания необходимо провести санитарную зачистку акватории и обследовать дно на предмет наличия бревен, коряг и прочего мусора, который может представлять опасность для здоровья отдыхающих.

Кроме того, на пляже должны быть дежурные спасатели со специальным оборудованием, а также стенды с правилами поведения на воде.

В Севастополе из-за нехватки укрытий на пляжах стало меньше людей.

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