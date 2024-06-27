В горах Сочи открыли два новых турмаршрута на вершину Черная Пирамида

В горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Чёрная Пирамида, откуда открывается панорамный обзор на пики Большого Кавказа, долину реки Мзымта и горные посёлки вдоль её берега.

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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Первый маршрут рассчитан на людей без спецподготовки, на втором маршруте предусмотрен путь по кольцевой тропе на участке со скалами, поэтому необходима специальная экипировка.

«Всего в Краснодарском крае порядка 200 сертифицированных пеших маршрутов общей протяжённостью более 4 тыс. км. В этом году мы проведём работы ещё на 40 пеших маршрутах и увеличим общую протяжённость ещё на 500 км», — заявил врио главы ведомства Михаил Зарицкий.



Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.