Между Приморьем и Расоном в июле намерены открыть прямое ж/д сообщение

Прямой железнодорожный маршрут свяжет Владивосток и северокорейский город Расон. Новое направление поможет укрепить сотрудничество России и КНДР и станет вкладом в развитие международного туризма, сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко на торжественной церемонии открытия выставки достижений народного хозяйства КНДР во Владивостоке.

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"Мы открываем в июле прямое пассажирское сообщение - поезда Владивосток - Расон, <…> где пассажирам, туристам будет очень удобно, сев во Владивостоке, приехать сразу в Корейскую Народную Демократическую Республику. Насладиться там красотой, природой, культурой, познакомиться с обычаями, с традициями. <…> Мы эти направления осуществляем на практике", - рассказал Кожемяко.



Развитие гуманитарных, культурных, спортивных отношений между Россией и КНДР стало возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран - Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также организационной работе представителей КНДР и правительства Приморского края. Ранее региональные власти сообщали о планах восстановления работы поезда, следующего по маршруту Владивосток - Хасан - Туманган - Расон. Первый поезд с 41 туристом отправился из Приморья в КНДР в июне. С февраля туристические группы в КНДР отправляли авиацией.

Выставка достижений народного хозяйства КНДР проходит во Владивостоке с 26 по 30 июня. Свои товары и услуги на ней представляют сотни корейских компаний. Выставка проводится в центре города на территории спортивного манежа "Тигр" стадиона "Динамо". Она будет работать с 09:00 до 17:00 мск.