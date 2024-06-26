Аналитики назвали популярные железнодорожные направления у жителей ХМАО в июле

Для жителей ХМАО самым востребованным железнодорожным направлением в начале июля стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута туда планирует отправиться больше всего югорчан. Данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

© РИА Новости

«Самым популярным направлением из Нижневартовска и Сургута с 1 по 14 июля стала Тюмень. Доля пассажиров, купивших билеты на поезд в данных направлениях — 35,2% и 22,4% соответственно», — сообщают аналитики сервиса.



Согласно данным на сайте tutu.ru 26 июня, билет в плацкартном вагоне в начале июля из Сургута в Тюмень будет стоить от 2400 рублей, а из Нижневартовска в Тюмень — от 2859 рублей.

Среди популярных маршрутов жители Нижневартовска также выбирали Уфу — 7,7%, Екатеринбург — 7,2%, Омск — 5,8% и Челябинск — 3,9%. Из Сургута в начале июля, помимо Тюмени, жители выбирали также поездку в Екатеринбург — 11,7%, Уфу — 8,3%, Омск — 5,1% и Челябинск — 3%.

На самолете жители Югры в июле дешевле всего могут слетать в Екатеринбург. Билет в одну сторону обойдется в 6 000 рублей. Кроме того, можно найти недорогие билеты в Тюмень — 7 000 рублей и Омск — 7 500 рублей.