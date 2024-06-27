Пассажир рейса S7 наотрез отказался лететь уже после посадки в самолет

Пассажир рейса S7 Airlines Новый Уренгой – Новосибирск передумал лететь уже после посадки на борт. Мужчина потребовал, чтобы его выпустили из салона самолета, после чего судно отправилось на стоянку, пишет телеграм-канал Aviaincident.

© tourdom.ru

«Возврат с исполнительного старта. По докладу ЭВС один из пассажиров отказался лететь. Решение КВС – зарулить на стоянку», – говорится в сообщении.



Инцидент произошел в понедельник. Несмотря на задержку вылета, Embraer прибыл в Толмачево вовремя.

Стоит отметить, что согласно постановлениям Воздушного кодекса РФ, а также ФАП любой человек имеет право отказаться от перелета. Временные рамки для принятия решения четко не определены, однако сделать это по понятным причинам лучше до взлета. Пассажир может передумать вынужденно, например из-за болезни (что подтверждается соответствующими документами), или добровольно, без указания причины, как и в данном случае.

При этом авиакомпания вправе не возмещать стоимость билетов, даже приобретенных по возвратному тарифу. Зато перевозчик может взыскать с пассажира компенсацию убытков через суд, особенно в случае серьезного сбоя в расписании. Даже при отказе одного человека от полета после выруливания судна на ВПП и возвращения на стоянку, остальным находящимся на борту придется также выйти из самолета и повторно пройти досмотр. Аналогичная процедура проводится и с багажом.