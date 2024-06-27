Исследователи опубликовали рейтинг лучших сервисов для бронирования жилья

Россияне назвали сервис для бронирования жилья «Суточно.ру» самым удобным среди других отечественных аналогов. Об этом сообщается в исследовании агентства Media Research Family.

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Лидерами в рейтинге по удобству также оказались Ozon Travel, «Тинькофф Путешествия», OneTwoTrip и City Travel. При этом по ценовой политике пользователей больше всего привлекает сервис Ozon Travel, а «Тинькофф Путешествия», в свою очередь, занимает первую позицию по индексу доверия от путешественников.

Ранее россияне выбрали топ-3 самых популярных мест для отдыха на турбазах — в лидерах оказались Архыз, Гагра и Суздаль.