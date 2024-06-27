Что такое глэмпинг и почему растет спрос россиян на такой вид отдыха

Спрос на отдых в глэмпингах за год заметно вырос и будет расти дальше. Об особенностях этих мест отдыха и перспективах рынка рассказали эксперты.

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Интерес туристов к отдыху в глэмпингах за год увеличился на 15%, сообщает сервис Суточно.ру. Наибольший спрос - на аренду таких палаток-домиков в Подмосковье, Краснодарском крае и Калининградской области.

В этом сезоне глэмпинги стали самым дорогим форматом жилья для туристов, средний чек в них достиг 9100 руб. за ночь, это дороже, чем в классических гостиницах, сообщили в Bronevik.com. Для сравнения: средняя цена ночи в самом доступном типе жилья - хостеле - обходится туристам в 2300 руб., в обычном отеле - в 4800 руб. Цена на глэмпинги за год выросла на 21%, тогда как ночь в обычном отеле подорожала лишь на 11%.

При этом само понятие "глэмпинг" пока не устоялось - одни понимают под ним исключительно необычные палатки-куполы, другие считают, что это может быть и обычный деревянный домик в лесу.

"Изначально формат глэмпинга предполагал просто благоустроенные палатки. Но постепенно в силу климатических условий и того, что люди хотят отдыхать в глэмпингах круглогодично, палатки переросли в бунгало и небольшие деревянные домики с панорамными окнами, лужайками и террасами, - поясняет гендиректор Суточно.ру Юрий Кузнецов. - Глэмпинги чаще всего размещаются в горах и лесах. Варианты возле моря пока нечастые. В целом основные отличия глэмпингов от обычных домов - это их автономность от внешнего мира и форма, напоминающая палатку".



Часто глэмпинги востребованы у тех, кто раньше отдыхал за границей, любил арендовать там бунгало и шале, а сейчас путешествует по России.

"Существует с десяток разновидностей домиков для глэмпинга: сафари тент, белл-тент, типи, юрта, купол".



Слово "глэмпинг" произошло от слов "гламур" и "кемпинг", рассказывает партнер NF Group Ольга Широкова. Это формат отдыха на природе с высоким уровнем комфорта.

"Вспомните всё, что вам нравилось на советской базе отдыха, - скорее всего, это красота природы и чувство свободы, - говорит руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов. - А не нравилось отсутствие каких-либо удобств, бытовые сложности (нет воды, негде поесть, негде стирать и пр.). Теперь оставьте все преимущества и отбросьте сложные бытовые условия - получите глэмпинг", - говорит он.



Формат глэмпинга предполагает проживание в красивых и максимально функциональных мини-домах на природе. Все важные системы работают исправно, могут быть и элементы умного дома.

"Но так выглядит глэмпинг в идеальном мире, - отмечает Котлов. - Увы, пока наша индустрия туризма не доросла до этого. В 2022 году глэмпинги бросились строить все, кому не лень. Быстро и, конечно же, недорого. Разобраться в тонкостях такого строительства не было времени. Результаты стали всплывать спустя год-два. Бюджетные дома с красивой отделкой оказались не приспособленными для коммерческого использования и большого потока туристов. Экономия на стройматериалах привела к тому, что клиент не получает того уровня комфорта, который он хотел: в доме холодно зимой и жарко летом. Шумоизоляция оставляет желать лучшего, не всегда идеально продуманы коммуникации", - перечисляет эксперт.



Есть, к примеру, глэмпинги, где дома расположены слишком близко друг к другу, что выхолащивает саму идею такого отдыха в единении с природой. В домах с хорошей шумоизоляцией (хотя, казалось бы, это "плюс") люди слышат друг друга, а не получают детокс от мегаполиса, наслаждаясь шелестом листвы.

"Несмотря на минусы, формат пользуется большим спросом у туристов. И по мере возможностей сообщества отельеров развивается в лучшую сторону", - говорит Котлов.



Проектирование и строительство глэмпинга, по данным директора по консалтингу и развитию KEY CAPITAL Эвелины Ишметовой, занимает в среднем 4-6 месяцев с момента выделения земли и подписания всех договоров. Срок окупаемости для одного объекта в туристически привлекательном месте - 3-5 лет.

© Российская Газета

Чаще всего глэмпинги строят по технологии модульных домов, а значит, их легче и дешевле возводить, чем полноценные отели, говорит руководитель отдела сопровождения сделок проекта "Мой гектар" Ануш Манасян. При этом существует с десяток разновидностей домиков для глэмпинга: сафари-тент, белл-тент, типи, юрта, купол, экодом, морской контейнер, дом на дереве и пр. В среднем на возведение одного модульного дома и благоустройство территории рядом с ним необходимо 590 тыс. руб. Заполняемость глэмпингов держится на уровне 75%, а стоимость размещения на неделю варьируется от 5 тыс. до 30 тыс. руб. В итоге глэмпинг окупится в течение двух сезонов, а иногда и за год, считает Манасян.

Глэмпинги могут быть весьма доходными при правильном подходе к бизнесу, говорит Широкова. Важно учитывать сезонность и региональные особенности, а также предлагать дополнительные услуги (экскурсии, питание, аренду оборудования). Инвесторы все больше обращают внимание на рынок глэмпингов, видя в нем перспективную нишу с высоким потенциалом роста. Основные преимущества инвестирования в глэмпинги - это относительно низкие первоначальные затраты на создание объектов (по сравнению с традиционной гостиничной недвижимостью) и быстрый возврат инвестиций. Ключевыми факторами успешного проекта являются привлекательное местоположение, оригинальный дизайн и качественное обслуживание.

Глэмпинги, как и другие средства размещения, могут пройти добровольную классификацию, то есть им могут быть присвоены звезды от одной до пяти, добавляют эксперты Bronevik.com. Это также влияет на стоимость проживания в них.

"Президент России Владимир Путин поддержал предложение в этом году провести новый конкурс по программе субсидирования строительства модульных гостиниц на следующие три года. Таким образом, в регионы будет направлено еще 15 млрд рублей на создание глэмпингов", - сообщили "РГ" в пресс-службе минэкономразвития.



В ведомстве добавили, что в Послании Федеральному Собранию президент обозначил ключевые цели, которые планируется достичь к 2030 году в туризме: отрасли предстоит в два раза, до 140 млн, увеличить число турпоездок по России, а также нарастить вклад туризма в ВВП страны до 5%. В этом направлении важную роль должны сыграть проекты кластерного развития с государственным участием. В их числе - масштабный проект "5 морей и озеро Байкал".

"Это новые курорты в 9 регионах страны (Краснодарский край, Крым, Дагестан, Запорожская, Калининградская области, Санкт-Петербург, Приморский край, Иркутская область и Бурятия). Они смогут обеспечить дополнительно 10 млн турпоездок в год, начиная с 2030 года", - пояснили в ведомстве.



Реализация проекта позволит увеличить номерной фонд на 73,5 тыс. номеров и будет способствовать созданию более 86 тыс. новых рабочих мест, уточнили в министерстве.

Помимо этого там отметили, что в числе ключевых программ в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" - субсидирование строительства модульных отелей. Так, в 2022-2024 годах по нацпроекту поддержано строительство порядка 18 тыс. номеров в модульных гостиницах. Они появятся в почти 60 регионах страны, в том числе в Московской области, Бурятии, Челябинской области, Пермском и Алтайском краях. Лидерами по числу модульных гостиниц и кемпингов являются Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская область и Крым.