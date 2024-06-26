В Коми сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск

В республике Коми сошли с путей девять вагонов поезда Воркута-Новороссийск. Об этом сообщили в РЖД.

"26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск", - говорится в заявлении.

В результате инцидента есть пострадавшие, им оказывается помощь. К месту схода вагонов направлены оперативные службы.

Движение поездов по этому направлению приостановлено.