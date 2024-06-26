Достопримечательности в окрестностях трассы М1

В большинстве случаев поездка в соседнюю Беларусь проходит по трассе М1. Особенность этой дороги в том, что она пересекает страну по диагонали – с северо-востока на юго-запад. И если поездка протекает через всю страну, то помимо основной цели, можно ознакомиться и с достопримечательностями, которые вдоль автомагистрали встречаются в большом количестве.

Учесть особенности М1 водителю

Как ни странно, М1 на территории Беларусь не является автомагистралью. Она относится к дороге для автомобилей, что уравнивает ее, например, по скоростному режиму. Такая особенность связана с тем, что по некоторым критериям трасса не отвечает стандартам «Автомагистраль».

Например, на дороге в Брестской области расположены сразу несколько населенных пунктов. Только представьте, что со скорости за 100 км/ч приходится замедляться до 60.

Скоростной режим для легковых автомобилей и мотоциклов установлен на уровне 120 км/ч (с ноября 2022 года). С учетом того, что раньше скорость ограничивалась на уровне 110 км/ч для этой категории, знаки ограничения 120 км/ч на дороге остались. Только раньше они повышали разрешенную скорость, а сейчас указывают порог.

Камеры фото фиксации установлены в основном вблизи АЗС и парковок, где скорость ограничивают до 100 км/ч. Но в этом случае допустимое отклонение на срабатывание – 10 км/ч, за что здесь не наказывают. Поэтому зачастую, если указано, что камера сработает на 120 км/ч, водители сохраняют скорость на уровне до 125-130 км/ч.

Камеры здесь работают дифференцированно. То есть с разным порогом в отношении легковых и грузовых автомобилей.

Что можно посмотреть

Многим известны такие крупные туристические объекты, как Мирский и Несвижский замки. Их расположение очень удобно при поездке по М-1. После проезда города Столбцы, буквально через пару десятков километров по М-1 достаточно съехать на Р-11:

При повороте на север – вскоре попадаешь к Мирскому замку;

При съезде на юг – к Несвижскому замку.

Менее известным является тандем городов Косово-Ружаны. Эти города расположены на северо-запад от города Ивацевичи по трассе Р-6:

Косово – в 15 км;

Ружаны – около 40 км.

В окрестностях Косово буквально через дорогу расположены 2 туристических объекта:

Дворец Пусловских;

Музей-усадьба Тадеуша Костюшки.

Первый из объектов также известен как Косовский замок, был возведен в середине XIX века, а отреставрирован совсем недавно, в 2023 году. Вандалин Пусловский, меценат и коллекционер, построил этот замок-крепость во времена, когда в Европе в моду вошли замки, как ностальгия по средневековью.

Дом-музей Тадеуша Кастюшко открыт в память о самом известном белорусе-революционере. Изначально усадьба в качестве музея была открыта аж в 1720 году, а фундамент обнаружен в ходе раскопок, спустя 60 лет после окончания Второй мировой войны. Тадеуш Кастюшко, помимо всего, является национальным Героем Польши, США и почетным гражданином Франции.

Дворец в Ружанах еще только восстанавливается. Дворцовый комплекс в XVIII веке использовался в качестве резиденции канцлера Великого княжества литовского – Львом Сапегой. С руин Ружанского дворца открывается потрясающий вид на окрестности.

Ружанский дворец уже сегодня доступен для туристов. Здесь можно попасть на исторические реконструкции, концерты.

Посещение этих исторических мест займет всего несколько часов в случае съезда с М-1. Но впечатления останутся на долгие годы, а в дальней дороге можно хоть немного отдохнуть.