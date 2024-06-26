Пассажиров рейса Петербург – Калининград не пустили на борт

Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) не пропустила пассажиров рейса Петербург – Калининград из-за нехватки мест. Об этом сообщает Коммерсант.

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«Нам прислали другой самолет, где меньше мест, чем мы думали. Поэтому вышло, что мы не пустили на рейс тех, кто не прошел предварительную платную регистрацию»,— уточнили в компании.



Четырех человек все же удалось посадить из-за пассажиров, не явившихся на регистрацию. Остальных зарегистрировали на рейс, который будет на следующий день.

В настоящее время пострадавшие находятся в зале ожидания аэропорта. Известно, что им предоставят номер в отеле на ночь задержки самолета.