Пассажиров рейса Петербург – Калининград не пустили на борт из-за нехватки мест
Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) не пропустила пассажиров рейса Петербург – Калининград из-за нехватки мест. Об этом сообщает Коммерсант.
«Нам прислали другой самолет, где меньше мест, чем мы думали. Поэтому вышло, что мы не пустили на рейс тех, кто не прошел предварительную платную регистрацию»,— уточнили в компании.
Четырех человек все же удалось посадить из-за пассажиров, не явившихся на регистрацию. Остальных зарегистрировали на рейс, который будет на следующий день.
В настоящее время пострадавшие находятся в зале ожидания аэропорта. Известно, что им предоставят номер в отеле на ночь задержки самолета.