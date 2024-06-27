Туроператоры Азербайджана приехали в Санкт-Петербург

В город на Неве приехали представители туристских компаний из Азербайджана. Городское туристско-информационное бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга организовало для них пятидневный инфотур. Чтобы потом компании могли предлагать своим туристам варианты для путешествий в Северную столицу, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мокрецова.

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«За последние годы у нас развивается и свадебный туризм, и гастрономический, и научно-образовательный. Вы прикоснетесь ко всем граням развития туризма в нашем городе», – отметила временно исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.



Парадный Санкт-Петербург с классическими маршрутами: дворцы, парки, фонтаны каждый год – на первом месте у гостей города. Поэтому представителям 40 турфирм Азербайджана обязательно покажут Государственный Эрмитаж, Царское село и фонтаны Петергофа.

«И бакинцы, и азербайджанцы очень много путешествуют по миру. Для них важно быть удивленными и получать незабываемые, ни с чем не сравнимые эмоции. И, конечно, это возможность показать им то, что мы называем новой туристской географией, гастрономическими изысками Санкт-Петербурга», – пояснила Нана Гвичия.



Одно из таких направлений – парк «Остров фортов» в Кронштадте. Почти 20 оборонительных сооружений, которые начал строить еще Петр I, и современный Военно-морской музей, которому еще нет и года, а он уже является обязательным для посещения.

«Нам очень важно и интересно это направление. Думаем, что после этой встречи у наших коллег появятся новые партнеры, новые возможности для привлечения азербайджанских туристов в Петербург», – рассказал советник председателя Ассоциации туристических агентств Азербайджана Орхан Бадалов.



В апреле губернатор города на Неве Александр Беглов приезжал в Азербайджан, там представители туристических организаций говорили, что им было бы интересно увидеть в Петербурге.

«Вы высказывали пожелание по организации экскурсии по петербургским колодцам, дворам и парадным. Мы все помним: у нас парадные и поребрики. Нам удалось сделать эту экскурсию», – поделился генеральный директор СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Юрий Богданов.



Прямо на презентации маршрутов гости могли заключить договоры с петербургскими турфирмами и гостиницами. Чтобы уже этим летом предложить своим клиентам отдых в городе, где разводят мосты.

Полный перечень мероприятий, запланированный к проведению Городским туристско-информационным бюро Петербурга, доступен на официальном городском туристском портале Visit Petersburg в разделе «В2В».