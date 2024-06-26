Плата за комфорт: для чего в российских регионах вводят курортный сбор?

В начале этого сезона перечень российских городов, где введен курортный сбор, дополнил Санкт-Петербург, передает корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина.

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В этом году увидеть белые ночи стало развлечением платным. С апреля этого года все приезжающие в Санкт-Петербург должны заплатить по 100 рублей в сутки. Сумма курортного сбора – пока рекордная для России. Поток туристов, правда, тоже немаленький. Так что отдыхающие даже не заметили, как с них получилось собрать уже к началу лета 132 миллиона рублей.

«Если ехать на долгий срок, то, конечно, это будет весомо. Если на неделю, на какие-то определенные цели, то, я думаю, можно выделить», – рассказал турист Данил Мелехин. «Сотрудники службы размещения сейчас тратят несколько больше времени, чем это было ранее, именно на работу с курортным сбором. Плюсом ко всему по окончании отчетного периода, который равняется месяцу, мы должны предоставить отчет, что требует дополнительных природных ресурсов на подтверждение корректности данных», – рассказал операционный менеджер гостиницы Сергей Вербицкий.



До того, как Питер стал платным, рекордсменом по сбору на собственное развитие был Сочи. За 2023 год собрали 500 миллионов.

«Гость оплачивает либо банковской картой, либо наличными при заезде. Для них это не составляет никакого труда. Так как это обусловлено федеральным законом и экспериментом, опция обязательная, но есть часть гостей, которая отказывается. Зачастую после разъяснений гость все-таки оплачивает», – рассказал управляющий отелем в Красной Поляне Дмитрий Потапов.



Изначально курортный сбор был введен в четырех регионах – в Крыму, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях. С туристов там берут по 50 рублей. Белокуриха – один из первых курортов России, где туристов стали просить оплачивать отдых. За пять лет накопили на внушительное обновление инфраструктуры.

«Пешеходная зона гостевого маршрута. Начиналась она от автовокзала, то есть человек выходит и может наблюдать какую-то благоустроенную территорию – скамейки, лавочки, урны», – рассказала заместитель главы администрации г. Белокуриха по вопросам развития туризма и курортного дела Теплова Наталья.



Посетители, которые много лет подряд выбирают Белокуриху местом для семейного отдыха, внимательно следят, куда идут деньги.

«В плане бюджета это не очень значительная сумма. В неделю получается как чашка кофе в хорошей кофейне. Идет на благоустройство, на дорожки, на парковую зону», – рассказал пациент санатория в Белокурихе Леон Поляков.



Курортный сбор – это не налог. Гостиница не может отказать в размещении туристу, отказавшемуся его платить. А вот в полицию сообщить обязаны. Тогда гостю придется заплатить уже две тысячи штрафа.