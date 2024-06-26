Почему не стоит отдыхать на Обском море

Обское море – популярное место притяжения для гостей Новосибирской области. Интересно, что при этом сами жители региона отдыхать здесь не любят, предпочитая отстаивать огромные очереди в дорогие городские бассейны. Редакция «ФедералПресс» выяснила, почему горожане не хотят купаться в море и не советуют другим.

Пока доедешь – купать не хочется

По словам новосибирца, Никиты Д., добраться в выходной день до Обского моря – настоящий квест. Из центра Новосибирска, а также из Октябрьского, Заельцовского или Калининского районов добраться до Обского моря можно только по одной дороге через улицу Большевистскую, где постоянно стоят огромные пробки.

«Мне, чтобы добраться на собственном автомобиле, необходимо закладывать сразу три часа на дорогу туда и столько же обратно. Причем если пробок нет, то вполне можно добраться за 50–60 минут. Главная проблема в том, что без пробок не бывает, особенно в выходные, когда все новосибирцы направляются не только на Обское море, но и на ближайшие дачи, на Алтай или в Омск. Других дорог или развязок, которые могли бы разделить людей, нет. В результате приходится стоять в пробке с огромными фурами, проезжающими в другие города, дышать выбросами автомобилей, и купаться потом уже не хочется», – рассказал житель.



Мужчина пояснил, что за тот период времени, что он живет в Новосибирске, он побывал на Обском море всего три раза, из них два раза в летний час пик.

«Больше на автомобиле ехать на Обское море я не намерен, максимум, что буду рассматривать, – это электричку, и то вряд ли, потому что так называемое море таких жертв не стоит», – уточнил он.



По данным 2GIS, оборудованных пляжей вокруг Обского моря несколько. Самые популярные из них:

«У моря Обского» на левом берегу;

парк культуры «У моря Обского», также на левом берегу;

пляж «Звезда» на правом берегу;

пляж Sun City, центральный пляж возле Академгородка;

«Старый Бердск».

Практически все территории находятся на одном участке. В результате те люди, которые едут на пляжи Sun City, «Звезда» и «Старый Бердск» оказываются в одной и той же пробке. На территории, расположенной на левом берегу, можно попасть на пляжи по Советскому шоссе.

На правом берегу упрощает ситуацию наличие электрички, на ней до пляжей добирается огромное количество желающих.

Грязь и запах дохлятины

Другая жительница Новосибирска Маргарита рассказала редакции «ФедералПресс», что одним из отторгающих факторов на Обском море стал неприятный запах дохлятины.

«Однажды мы приехали с подругой на пляж Sun City, мало того, что там не было места, где лечь и даже сесть, так еще присутствовал сильный запах дохлой кошки. Разместиться рядом с морем мы так и не смогли, либо преследовал неприятный запах, либо невозможно было найти место. Побыли немного вдали, возле леса и вскоре собрались домой», – рассказала девушка.



Сибирячка отметила, что раньше пляж Sun City ей нравился больше, особенно в период ее студенчества.

«Лет 10 назад мне казалось, что пляж Sun City очень чистый и красивый, возможно, мне это только казалось, но может, он действительно раньше был лучше. Лучшего мнения я была также о пляже «Звезда», сейчас там стало грязнее. Как будто именно само море стало грязнее. Теперь я больше не езжу на городские пляжи, предпочитаю отдых только в бассейнах либо со своей сестрой, когда она приезжает на базу отдыха возле Обского моря. С тем учетом того, что на базе отдыха меньше людей, то и вода там немного чище», – призналась девушка.



Собеседница рассказала, что попасть в бассейн в черте Новосибирска летом – задача не из легких. Так, по словам Маргариты, в Сосновом бору, Заельцовском парке или на «Чкаловских дачах» очередь необходимо занимать с 7–8 утра.

Другая жительница Новосибирска Марина добавила, что в некоторых бассейнах можно бронировать место за 1–2 дня.

Для детей Обское море опасно

Некоторые горожане заверяют, что городские пляжи на Обском море не только грязные, но и опасные, а для детей – в особенности.

«Наши дети часто просятся на Обское море, но ездим мы туда один-два раза за год. Практически все городские пляжи завалены огромными деревьями, старыми корягами, которые прибивает к берегу. Да, когда их совсем немного – одно или два дерева, то это даже романтично и красиво. Но когда практически весь пляж усыпан ошметками бревен, у которых есть острые веточки, дети с легкостью могут получить серьезные занозы и повреждения», – сообщила Екатерина Г.



Женщина рассказала, что недавно, когда были ураган и сильный дождь, большое количество веток деревьев и старого валежника прибило к берегам Обского моря. В результате жителям пришлось самостоятельно разгребать мусор, чтобы открыть доступ к воде.

Сибирячка также напомнила, что несколько лет назад Обское море было затоплено фекалиями и специалисты рекомендовали в нем не купаться.

Фекальная авария: как это было

Авария, когда произошел выброс фекалий в Обское море, случился 1 июля 2021 года. Тогда на границе Советского района Новосибирска и Бердска прорвало канализацию. В отделе ГО и ЧС Советского района сообщали, что сточные воды попали в море на участке от станции Береговая до пляжа «Звезда».

Отдыхающих в тот период просили не подходить к воде и не заходить в водохранилище. При этом еще некоторое время жители массово посещали пляж, так как погода была жаркой.

Специалисты отмечали, что коллектор, в котором произошла авария, находился на балансе у города Бердска. К ремонту приступили тут же, но устраняли ЧП длительное время. После случившегося многие новосибирцы отказались от купания в Обском море навсегда.