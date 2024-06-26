Где отдохнуть вместо Дагестана и Крыма

После трагических событий в Севастополе и Дагестане часть россиян пересматривают их как направления для летнего отдыха. Эксперты пока не наблюдают снижения турпотока, однако допускают это в ближайшее время. Об альтернативных направлениях для отпусков в ближайшие месяцы и ценах — в материале NEWS.ru.

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Как взрывы и теракты повлияли на туризм

В Российском союзе туриндустрии завили NEWS.ru, что теракты в Дагестане серьезно не скажутся на туристическом потоке в регионе. По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, число путешественников может сократиться в краткосрочной перспективе, но пока его уменьшения не наблюдается.

В союзе допустили, что кто-то действительно может отказаться от поездки после терактов. Но, к примеру, по данным РСТ, массового возврата путевок в Крым после атаки ВСУ на Севастополь тоже нет. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), продажи туров на полуостров уже снизились на 20%.

В туроператоре «Русский Экспресс» сообщили, что некоторые путешественники отменяют отдых в Крыму на фоне произошедших событий. Однако новые бронирования «существенно превалируют», рассказали NEWS.ru в пресс-службе туроператора.

«В то же время по турам в Дагестан отказов на текущий момент по компании не наблюдается, а динамика продаж соответствует сезонным показателям», — добавили в «Русском Экспрессе».



Куда поехать вместо Крыма и Дагестана

NEWS.ru рассказывает, куда поехать вместо Крыма и Дагестана, а также анализирует, будет ли это дороже или дешевле путевок в эти регионы.

Сочи

Россияне чаще всего покупают туры в Сочи. По данным «Русского Экспресса», доля таких путевок в столицу Краснодарского края составляет около 15% от общего количества забронированных по РФ в июле.

Туристы с разным бюджетом могут выбрать это направление. В настоящий момент забронировать поездку в Сочи можно от 107 тысяч рублей на двоих взрослых на семь ночей с перелетом и проживанием в отеле категории 3* с завтраками.

Другие курорты Краснодарского края

Помимо Сочи, в числе основных курортов Краснодарского края — Анапа, Красная Поляна, Туапсе.

Анапа — один из самых древних городов России и единственный в стране курорт с лечебными песчаными и галечными пляжами. Это направление подойдет для отдыха с детьми. В Анапе расположены два аквапарка, океанариум и второе по величине в РФ колесо обозрения.

Адлер — часть Большого Сочи, маленький курортный городок на берегах реки Мзымты. В этом населенном пункте развита развлекательная инфраструктура: есть океанариум, дельфинарий, обезьяний питомник, природный орнитологический парк и многое другое. Именно здесь находятся Олимпийский парк, Олимпийская деревня и аэропорт города Сочи.

Всего в 40 километрах от Адлера расположены современные курорты Красной Поляны. Стоимость проживания в городе значительно ниже, чем в Сочи.

Курорты Туапсинского района позиционируются как место для семейного отдыха. Здесь гостей ждет много вариантов размещения, как правило, по более демократичным ценам, чем в Сочи. Стоимость недельных туров на двоих с перелетом и проживанием в гостинице категории 3*, включая завтраки, начинается от 84 тысяч рублей.

Абхазия

Основной поток туристов в Абхазию приходится на летние месяцы, но комфортная погода для туристов здесь сохраняется почти весь год. Для отдыха в этой республике не требуются загранпаспорта и визы.

По данным «Русского Экспресса», самыми популярными курортами являются Пицунда (59,5% от числа заявок на направлении), Гагра (34%) и Сухум (2,5%). Россиян привлекают доступные цены на отдых в Абхазии. Стоимость туров для двоих стартует от 79 тысяч рублей: в пакет входит перелет (до аэропорта Сочи, затем — трансфер) и недельное проживание в пансионате с трехразовым питанием.

Черногория, Грузия, Армения

Черногория и Грузия — страны, куда смогут отправиться путешественники из РФ, у кого есть загранпаспорт. Многие туристы предпочитают отдых в Бечичи (26%) и Будве (20%), а также в Батуми (52%) и Тбилиси (30%) соответственно. В этих местах получится совместить пляжный и экскурсионный отдых, заниматься водными видами спорта, планировать культурно-развлекательную программу и пробовать местную кухню.

Туры в Черногорию можно забронировать от 204 тысяч рублей за двоих на семь ночей в отеле 3* с завтраками (с перелетом), в Грузию — от 89 тысяч рублей с аналогичными параметрами.

Для отдыха в Армении большинство россиян выбирает Ереван (73%). У путешественников есть возможность посетить уникальные достопримечательности, в том числе природные. Страна не имеет выхода к морю, но можно отправиться на озеро Севан и позагорать на пляжах около него. Наличие горных цепей привлекает сюда любителей походов и альпинизма.

По данным «Русского Экспресса», цены на недельный тур на двоих начинаются от 90 тысяч рублей (в стоимость входят перелет, проживание в отеле категории 3* и завтраки).

Турция

Также одной из заграничных замен Крыма и Дагестана может стать Турция. Низкий спрос на июньские путевки вызвал снижение цен среди местных отельеров.

Замедление продаж на российском рынке, начавшееся еще в мае, вынуждает турецкие гостиницы сдерживать рост цен на лето и делать спецпредложения, рассказывала NEWS.ru президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в предыдущие годы цены на туры в июле и августе заметно росли по сравнению с июнем, что делало июньский отдых самым дешевым, а августовский — самым дорогим в сезоне. В этом году путевки в ряд отелей в июле — преимущественно в четырехзвездочные, а также в бюджетные и средние пятизвездочные — всего на 2–6,5% дороже, чем в первый месяц лета. Цены на многие «пятерки» высокого уровня и отели категории «тяжелый люкс» даже ниже, чем в июне.

Отправиться в Турцию в отель 4* на «все включено» можно по цене от 113 тысяч рублей на двоих.