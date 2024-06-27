На Ставрополье уровень бронирования санаториев и гостиниц за год вырос на 20%

Средний уровень бронирования мест в санаториях и гостиницах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье за год увеличился на 20%. Растет и глубина бронирования, сообщил во время прямой линии министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

"Видим увеличение процента по бронированию, сейчас от 70% бронь. Если в прошлом году уровень был 45-50%, сейчас 70%. Бронирование на три месяца вперед. В крупных санаториях уже забронированы места на сентябрь-октябрь. Важно создавать условия, при которых люди хотят возвращаться к нам", - сказал он.



По словам Толбатова, с начала года курорты Ставрополья посетили более 2,5 млн человек.

"Видим небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом. В майские праздники приняли порядка 180-200 тыс. человек. Рост порядка 7% [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года]", - отметил министр.



Кавказские Минеральные Воды с четырьмя городами-курортами являются одним из старейших бальнеологических курортных регионов России. На территории находятся более 130 минеральных источников и озеро Тамбукан с запасом лечебной грязи. В санаториях Кавминвод посетителям предлагают лечебные, оздоровительные и реабилитационные программы.