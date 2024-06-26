Как выбрать и забронировать тур в Приморском крае: обзор баз отдыха
Отдых на юге Приморского края представляет собой идеальное сочетание красивых пляжей, природных достопримечательностей и возможности погружения в уникальную атмосферу Дальнего Востока России. Чтобы сделать ваш отпуск настоящим праздником, важно правильно выбрать базу отдыха и забронировать тур заранее. «ФедералПресс» перечислил основные шаги и рекомендации, которые помогут вам в этом.
Куда поехать отдыхать
Выбор мест отдыха в Приморье очень обширен. Найти себе морское развлечение можно как во Владивостоке, так и в более диких и отдаленных уголках края. Прежде чем бронировать гостиницу, важно ответить на один вопрос: чем бы я хотел заняться на море? Если ваш ответ – купаться, то в столице Дальнего Востока вам делать нечего. Дело в том, что в 2024 году в число безопасных пляжей вошло только два места, да и те – острова. На других городских пляжах можно разве что принимать солнечные ванны и, с определенным риском для здоровья в случае, если вы все-таки попадете в воду, ходить на сапах.
Совсем другое дело прибрежные территории за пределами городской черты – на юге Приморского края. Согласно карте районирования Приморского края, под югом региона подразумевается Владивосток, Надеждинский район, Артем, Партизанск и Партизанский район, Находка и Хасанский округ, Шкотовский и Лазовский районы. Нас интересуют последние пять территорий, где можно купаться сколько душе угодно. Точнее столько, насколько позволит кошелек. Если вы не забронировали тур заранее, придется серьезно раскошелиться, а перед этим перебрать массу вариантов размещения из предложенных в интернете.
Цены на отдых
Бухта Триозерье является самым популярным местом отдыха в Партизанском районе. Ее пляжи, которые привлекают туристов своим мелким, как мука, белым песком и чистейшей лазурной водой, находятся всего в 40 км от Находки и 250 км от Владивостока. Название бухты происходит от трех озер, расположенных рядом с пляжем, на берегах которых расположены гостевые дома и базы отдыха.
Вода здесь обычно прохладная, даже в самый жаркий период пляжного сезона, с температурой около 15 градусов Цельсия, но в солнечные дни она может прогреваться до более комфортных значений.
Однако холодная вода совсем не пугает туристов – к 25 июня 2024 года большая часть гостевых домиков и бунгало оказались забронированы... до конца года. Среди них, например, большой дом на семь человек с одним бесплатным парковочным местом и суточной стоимость от 18 до 20 тысяч рублей.
Пока еще есть свободные номера для компании до четырех человек, выполненные в стиле квартиры-студии с полноценной кухней, спальней и маленькой верандой. Стоимость – 10 тысяч рублей в сутки до конца июля, 12 тысяч рублей – до середины июля и 14 тысяч рублей до первых чисел сентября.
Если вам не повезло и последний домик в Триозерье забрали прямо перед носом, найти крышу над головой можно в соседних бухтах Окуневая и Ерш. Например, аренда двухкомнатного дома с удобствами на улице обойдется путешественникам от 12 до 15 тысяч рублей в сутки. Хозяева менее крупных мест размещения почему-то предпочитают скрывать свой прайс, отправляя будущих постояльцев в ватсап или по номеру телефона.
Также у туристов есть возможность посетить эту бухту и посмотреть ее окрестности в рамках однодневного автобусного тура от местных гидов. Стоимость путешествия на одного человека начинается от 3700 рублей при условии отправления из Владивостока.
Находка – третий по величине населенный пункт Приморья – предлагает своим гостям огромный выбор пляжей как в черте города, так и в его окрестностях. Самый известный из них – пляж Ливадия.
Средства размещения здесь представлены на любой бюджет и количество человек. Можно забронировать двухместный номер прямо в центре поселка Ливадия от 5,5 тысяч рублей в сутки или в четырехместном номере от 4 тысяч рублей в сутки.
А можно снять дом «класса люкс» от 7 тысяч рублей или отдохнуть «в шикарных номерах и в чане на дровах» от 5 тысяч рублей в сутки.
Кстати, есть и более «бюджетные» варианты. Например, скромный домик из фанеры без удобств можно снять за 4 тысячи рублей в сутки.
Море в Лазовском районе Приморья не менее прекрасно, чем в других районах, но стоит учитывать, что условия проживания здесь могут быть менее комфортными по сравнению с тем же Хасанским округом. Тем не менее отдых в Лазовском округе часто выбирают любители «диких» пляжей, безлюдных бухт и заповедных красот.
Одним из таких мест является пляж Поющие пески, расположенный напротив острова Петрова у самой границы Лазовского заповедника. Название «Поющие пески» обусловлено уникальной особенностью этого места: при ходьбе по берегу можно услышать характерное посвистывание песка под ногами. Бухта Петрова – популярное место отдыха, которое ещё несколько лет назад было закрыто для туристов. Здесь размещение возможно только в кемпинге – палаточном городке. Стоимость начинает от 2,5 тысяч рублей в сутки за человека при условии, что у вас есть своя палатка и еда, или от 4 тысяч рублей в арендованной палатке.
Для тех, кто ищет отличное экологически чистое место для восстановления организма после напряжённых будней, в поселке Заповедном сдается летний гостевой дом. Стоимость проживания варьируется от 2750 рублей в июне до 5000 рублей в августе за сутки, с возможностью заселения до 4 человек.
Как выбрать домик у моря
Выбор домика у моря для отдыха или длительного проживания – это важный шаг, от которого зависит ваш комфорт и удовольствие. «ФедералПресс» узнал, на что следует обратить внимание при выборе места размещения, чтобы не разочароваться при заезде.
- Близость к морю. Уточните, как далеко домик находится от пляжа. Идеально, если это будет первая береговая линия.
- Транспортная доступность. Проверьте, насколько удобно добираться до домика. Есть ли рядом аэропорт, железнодорожная станция или автобусные маршруты.
- Инфраструктура. Уточните, на каком расстоянии от вас будут находиться магазины, рестораны, аптеки и медицинские учреждения. Это особенно важно для семей с детьми и пожилых людей.
- Комфорт и удобства. Обратите внимание на наличие всех необходимых удобств: водоснабжение, электричество, кондиционер, отопление, интернет.
- Размер домика. Оцените количество комнат и спальных мест, особенно если вы планируете отдыхать с семьей или большой компанией.
- Кухня и бытовая техника. Если вы планируете готовить самостоятельно, убедитесь, что кухня оснащена всем необходимым: плитой, холодильником, посудой.
- Состояние дома. Проверьте, в каком состоянии находится домик. Не должно быть следов плесени, гнили, трещин в стенах.
- Безопасность. Узнайте, есть ли на базе отдыха охрана или система видеонаблюдения. Это особенно важно, если вы планируете оставлять ценные вещи в доме.
- Пляж. Узнайте, какой тип пляжа рядом – песчаный или галечный, есть ли зонтики и лежаки, возможность аренды оборудования для водных видов спорта.
- Развлечения. Наличие поблизости туристических достопримечательностей, парков, спортивных площадок и других развлекательных объектов сделает ваш отдых более разнообразным.
- Отзывы предыдущих гостей. Обязательно прочитайте отзывы о домике на различных платформах бронирования. Обратите внимание на комментарии о чистоте, обслуживании и реальном состоянии домика.
- Рекомендации знакомых. Спросите у знакомых, возможно, кто-то уже отдыхал в этом районе и может порекомендовать хороший вариант.
- Цена. Сравните цены на аналогичные домики в регионе. Учтите сезонные колебания цен.
- Условия бронирования и отмены. Внимательно прочитайте условия аренды, особенно касающиеся предоплаты и возможности отмены бронирования.
Выбор домика у моря требует внимательного подхода и учета многих факторов. Следуя нашим советам, вы сможете найти идеальный вариант, который обеспечит вам комфортный и безопасный отдых.
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