Как выбрать и забронировать тур в Приморском крае: обзор баз отдыха

Отдых на юге Приморского края представляет собой идеальное сочетание красивых пляжей, природных достопримечательностей и возможности погружения в уникальную атмосферу Дальнего Востока России. Чтобы сделать ваш отпуск настоящим праздником, важно правильно выбрать базу отдыха и забронировать тур заранее. «ФедералПресс» перечислил основные шаги и рекомендации, которые помогут вам в этом.

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Куда поехать отдыхать

Выбор мест отдыха в Приморье очень обширен. Найти себе морское развлечение можно как во Владивостоке, так и в более диких и отдаленных уголках края. Прежде чем бронировать гостиницу, важно ответить на один вопрос: чем бы я хотел заняться на море? Если ваш ответ – купаться, то в столице Дальнего Востока вам делать нечего. Дело в том, что в 2024 году в число безопасных пляжей вошло только два места, да и те – острова. На других городских пляжах можно разве что принимать солнечные ванны и, с определенным риском для здоровья в случае, если вы все-таки попадете в воду, ходить на сапах.

Совсем другое дело прибрежные территории за пределами городской черты – на юге Приморского края. Согласно карте районирования Приморского края, под югом региона подразумевается Владивосток, Надеждинский район, Артем, Партизанск и Партизанский район, Находка и Хасанский округ, Шкотовский и Лазовский районы. Нас интересуют последние пять территорий, где можно купаться сколько душе угодно. Точнее столько, насколько позволит кошелек. Если вы не забронировали тур заранее, придется серьезно раскошелиться, а перед этим перебрать массу вариантов размещения из предложенных в интернете.

Цены на отдых

Бухта Триозерье является самым популярным местом отдыха в Партизанском районе. Ее пляжи, которые привлекают туристов своим мелким, как мука, белым песком и чистейшей лазурной водой, находятся всего в 40 км от Находки и 250 км от Владивостока. Название бухты происходит от трех озер, расположенных рядом с пляжем, на берегах которых расположены гостевые дома и базы отдыха.

Вода здесь обычно прохладная, даже в самый жаркий период пляжного сезона, с температурой около 15 градусов Цельсия, но в солнечные дни она может прогреваться до более комфортных значений.

Однако холодная вода совсем не пугает туристов ­– к 25 июня 2024 года большая часть гостевых домиков и бунгало оказались забронированы... до конца года. Среди них, например, большой дом на семь человек с одним бесплатным парковочным местом и суточной стоимость от 18 до 20 тысяч рублей.

Пока еще есть свободные номера для компании до четырех человек, выполненные в стиле квартиры-студии с полноценной кухней, спальней и маленькой верандой. Стоимость – 10 тысяч рублей в сутки до конца июля, 12 тысяч рублей – до середины июля и 14 тысяч рублей до первых чисел сентября.

Если вам не повезло и последний домик в Триозерье забрали прямо перед носом, найти крышу над головой можно в соседних бухтах Окуневая и Ерш. Например, аренда двухкомнатного дома с удобствами на улице обойдется путешественникам от 12 до 15 тысяч рублей в сутки. Хозяева менее крупных мест размещения почему-то предпочитают скрывать свой прайс, отправляя будущих постояльцев в ватсап или по номеру телефона.

Также у туристов есть возможность посетить эту бухту и посмотреть ее окрестности в рамках однодневного автобусного тура от местных гидов. Стоимость путешествия на одного человека начинается от 3700 рублей при условии отправления из Владивостока.

Находка – третий по величине населенный пункт Приморья – предлагает своим гостям огромный выбор пляжей как в черте города, так и в его окрестностях. Самый известный из них – пляж Ливадия.

Средства размещения здесь представлены на любой бюджет и количество человек. Можно забронировать двухместный номер прямо в центре поселка Ливадия от 5,5 тысяч рублей в сутки или в четырехместном номере от 4 тысяч рублей в сутки.

А можно снять дом «класса люкс» от 7 тысяч рублей или отдохнуть «в шикарных номерах и в чане на дровах» от 5 тысяч рублей в сутки.

Кстати, есть и более «бюджетные» варианты. Например, скромный домик из фанеры без удобств можно снять за 4 тысячи рублей в сутки.

Море в Лазовском районе Приморья не менее прекрасно, чем в других районах, но стоит учитывать, что условия проживания здесь могут быть менее комфортными по сравнению с тем же Хасанским округом. Тем не менее отдых в Лазовском округе часто выбирают любители «диких» пляжей, безлюдных бухт и заповедных красот.

Одним из таких мест является пляж Поющие пески, расположенный напротив острова Петрова у самой границы Лазовского заповедника. Название «Поющие пески» обусловлено уникальной особенностью этого места: при ходьбе по берегу можно услышать характерное посвистывание песка под ногами. Бухта Петрова – популярное место отдыха, которое ещё несколько лет назад было закрыто для туристов. Здесь размещение возможно только в кемпинге – палаточном городке. Стоимость начинает от 2,5 тысяч рублей в сутки за человека при условии, что у вас есть своя палатка и еда, или от 4 тысяч рублей в арендованной палатке.

Для тех, кто ищет отличное экологически чистое место для восстановления организма после напряжённых будней, в поселке Заповедном сдается летний гостевой дом. Стоимость проживания варьируется от 2750 рублей в июне до 5000 рублей в августе за сутки, с возможностью заселения до 4 человек.

Как выбрать домик у моря

Выбор домика у моря для отдыха или длительного проживания – это важный шаг, от которого зависит ваш комфорт и удовольствие. «ФедералПресс» узнал, на что следует обратить внимание при выборе места размещения, чтобы не разочароваться при заезде.

Близость к морю. Уточните, как далеко домик находится от пляжа. Идеально, если это будет первая береговая линия.

Транспортная доступность. Проверьте, насколько удобно добираться до домика. Есть ли рядом аэропорт, железнодорожная станция или автобусные маршруты.

Инфраструктура. Уточните, на каком расстоянии от вас будут находиться магазины, рестораны, аптеки и медицинские учреждения. Это особенно важно для семей с детьми и пожилых людей.

Комфорт и удобства. Обратите внимание на наличие всех необходимых удобств: водоснабжение, электричество, кондиционер, отопление, интернет.

Размер домика. Оцените количество комнат и спальных мест, особенно если вы планируете отдыхать с семьей или большой компанией.

Кухня и бытовая техника. Если вы планируете готовить самостоятельно, убедитесь, что кухня оснащена всем необходимым: плитой, холодильником, посудой.

Состояние дома. Проверьте, в каком состоянии находится домик. Не должно быть следов плесени, гнили, трещин в стенах.

Безопасность. Узнайте, есть ли на базе отдыха охрана или система видеонаблюдения. Это особенно важно, если вы планируете оставлять ценные вещи в доме.

Пляж. Узнайте, какой тип пляжа рядом – песчаный или галечный, есть ли зонтики и лежаки, возможность аренды оборудования для водных видов спорта.

Развлечения. Наличие поблизости туристических достопримечательностей, парков, спортивных площадок и других развлекательных объектов сделает ваш отдых более разнообразным.

Отзывы предыдущих гостей. Обязательно прочитайте отзывы о домике на различных платформах бронирования. Обратите внимание на комментарии о чистоте, обслуживании и реальном состоянии домика.

Рекомендации знакомых. Спросите у знакомых, возможно, кто-то уже отдыхал в этом районе и может порекомендовать хороший вариант.

Цена. Сравните цены на аналогичные домики в регионе. Учтите сезонные колебания цен.

Условия бронирования и отмены. Внимательно прочитайте условия аренды, особенно касающиеся предоплаты и возможности отмены бронирования.

Выбор домика у моря требует внимательного подхода и учета многих факторов. Следуя нашим советам, вы сможете найти идеальный вариант, который обеспечит вам комфортный и безопасный отдых.

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