Калининградцам и туристам сообщили, прогрелась ли вода в Балтийском море

Калининградские синоптики рассказали гостям и жителям региона, что в районе Янтарного вода в море прогрелась до +20 градусов. В некоторых заливах купаться еще теплее.

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«Температура поверхности моря… в районе Янтарного составила более 20°C, в районе Пионерского и Зеленоградска – более 19°C, в заливах прогрелась до 20-22°C», – сообщили в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».



Температура воды в море и в Куршском заливе составила 17°C. Эксперты отмечают, что все зависит от личных ощущений. Однако чаще всего комфортной для купания называют температуру воды от 22 градусов. Стоит отметить, что в настоящее время в Калининградской области достаточно тепло. Воздух прогрелся до +27 градусов, у побережья немного прохладнее.

Напомним, что на Калининградскую область надвигается 30-градусная жара.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда прогреется вода у побережья Балтийского моря.