МЧС предупредило о надвигающейся на Крым опасности

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности заявили в ГУ МЧС РФ.

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По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга по воскресенье, с 27 по 30 июня, в центральных, западных, восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели отметили, что с 17 апреля на всей территории Крыма действует особый противопожарный режим. В связи в этим они призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности.

Сотрудники МЧС напомнили, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее стало известно, что пляжи на южном берегу Крыма, от Ореанды до Фороса, временно закрыли для купания. По словам мэра Ялты Янины Павленко, подобное решение принято из-за коммунальной аварии.