Регионы ЮФО, Донбасса и Новороссии подписали соглашение о совместном развитии туризма

Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Луганская Народная Республика, Запорожская, Ростовская и Херсонская области подписали соглашение о совместном развитии туризма, сообщается в Telegram-канале Министерства туризма Республики Крым.

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"Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Луганская Народная Республика Запорожская, Ростовская, Херсонская области подписали соглашение о развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества по формированию благоприятных условий развития туризма", - говорится в сообщении.



Подписание состоялось в дни регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке-форуме "Россия" в Москве.

Как пояснили в Минтуризма Республики Крым, соглашение подразумевает создание туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона в форме межрегиональной общественной ассоциации. Стороны планируют совместно расширять внутренний и въездной туризм, развивать приграничное сотрудничество, обмениваться информацией и опытом в сфере туризма, оказывать содействие в установлении деловых связей между организациями в сфере туризма, развивать инфраструктуру и повышать качество услуг для туристов.