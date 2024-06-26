В Госдуме предложили ввести штрафы за несообщение о задержке авиарейса

Также предлагают наказывать за отсутствие информации о начале регистрации и посадки.

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Соответствующий законопроект внесут в нижнюю палату парламента сегодня. Автор документа — депутат Ярослав Нилов. Он отметил, что на сегодняшний день объявления в воздушных гаванях официально не регламентированы. Нилов подчеркнул, что пассажиры должны получать чёткие сигналы с основными данными о рейсе, в том числе о сроке регистрации, переносе или отмене, передаёт ТАСС.

Согласно законопроекту, штрафы для должностных лиц составят до 20 тысяч рублей, а юридическим придётся выплатить до 200 тысяч.