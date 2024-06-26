Смотрим на Кавказ с колеса обозрения: топ-5 высочайших аттракционов региона

Самый простой способ увидеть панораму города — отправиться на колесо обозрения. Таких аттракционов на Северном Кавказе десятки. А с 2018-го по 2024 год в регионе построили пять самых высоких.

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Ессентуки бьют рекорд

В Парке Победы курортной зоны города Ессентуки 1 июня 2024 года открыли новое колесо обозрения. По высоте «чертового колеса» небольшой городок Кавминвод обошел все другие в СКФО. Посмотреть на курорт, горы Бештау и Машук теперь можно с 65 метров. Ближайший аттракцион такой же высоты установлен в Ростове-на-Дону.

Создатели позаботились о свадебных фотографиях жителей Ессентуков: в одной из кабинок затонировали стекла и создали уютный интерьер.

Колесо заказали по индивидуальным требованиям у российского производителя, все детали отечественные. Аттракцион будет работать круглый год, во всех 24 кабинках есть система кондиционирования.

Стоимость билета — 500 рублей. Участникам СВО и инвалидам билеты предоставляют бесплатно.

Экс-чемпионы: Нальчик, Махачкала, Владикавказ

Второе место в рейтинге СКФО разделили три города. Аттракционы высотой 50 метров работают в Нальчике, Махачкале и Владикавказе. Самое новое колесо обозрения открыли летом 2023 года в Олимпийском парке столицы Северной Осетии. Билет на аттракцион стоит 250 рублей, для детей до 7 лет вход бесплатный. С высоты открывается вид на город и горы. Всего на колесе 24 кабинки.

В Махачкале колесо высотой 50 метров с 14 кабинками в парке имени Ленинского Комсомола открыли летом 2022 года. Сверху видно Каспийское море, горы и город. Стоимость билета — 400 рублей, для детей — 200. Аттракцион всесезонный, работают кондиционеры.

В 2018 году рекордсменом по высоте «чертового колеса» в СКФО стал Нальчик. Тогда в Центральном парке города на месте старого аттракциона установили новый, в два раза выше. Во время катания можно увидеть окрестности города, лес, озеро и горы. Билет стоит 250 рублей. В кабинках работает система кондиционирования, аттракцион всесезонный. Для самых смелых есть «экстремальная кабинка» — без остекления, со специальными креслами. Всего на аттракционе 18 кабинок.

Черкесск замыкает пятерку

В Черкесске колесо обозрения высотой 41 метр установлено в парке «Зеленый остров». Аттракцион работает с 2019 года. Из кабинок открывается вид на реку Кубань, город и парк. В ясную погоду можно увидеть Главный Кавказский хребет. Цена билета — 200 рублей. Колесо работает круглый год, система охлаждения и обогрева установлена в 9 из 19 кабинок.