Новый сухопутный маршрут открыли в Карелии

В Карелии открыли новый сухопутный маршрут из Петрозаводска до острова Кижи, рассказал ОТР глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, теперь появилась возможность добираться до острова в любое время года.

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Недавно пошел как раз автобус из города Петрозаводска, то есть теперь можно не только на судне дойти до острова, но и на автобусе доехать по новой дороге до побережья, и там остается 700–800 м буквально. Летом туда ходят катера, специальное судно сейчас приобретено музеем, а зимой можно на судах на воздушной подушке, — отметил глава республики.



Парфенчиков добавил, что регистрируемый туризм вдвое вырос в Карелии, а с учетом незарегистрированных туристов могло быть больше двух миллионов. Однако турпоток в республике нельзя назвать равномерным, поскольку люди часто выбирают Приладожье, в том числе Кижи, и редко посещают Белое море, подытожил глава Карелии.

Ранее сенатор Инна Святенко заявила, что для семей с детьми в России необходимо создать специальные туристические маршруты. По ее словам, в первую очередь эта инициатива важна для участников военной спецоперации, проходящих реабилитацию. Военнослужащие после травм могли бы отдыхать вместе со своими семьями, считает Святенко.