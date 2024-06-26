Киров официально стал столицей рассветов России

В год 650-летия Киров получил свидетельство Роспатента о своем новом статусе столицы рассветов России. Подробности об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Кировской области Александр Соколов.

«Этот документ торжественно передам в ближайшие выходные молодому поколению кировчан. Рассвет после Дня молодежи Киров встретит уже в новом для себя статусе», – сообщил Соколов.



Чтобы каждый житель и гость города мог найти лучшее место для созерцания рассвета, планируется создать специальную карту. В этом сможет принять участие любой желающий – достаточно будет просто сделать фото рассвета и направить составителям карты.

Также планируется, что «Киров — столица рассветов России» вполне может стать новым брендом Кировской области, который будет привлекать гостей со всей страны.

Красивый статус есть и у Нижнего Новгорода, он неофициально считается «столицей закатов». Зато вполне официально получил статус культурной столицы, подробнее об этом «ФедералПресс» рассказывал в своем материале.