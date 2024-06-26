Иностранцы объяснили желание провести отпуск в Москве

Туристы из Индии, посетившие Москву, поделились, что всегда мечтали почувствовать русский холод. Об этом они рассказали в беседе с «АиФ».

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«Вау, русская зима — это, оказывается, круто! Я мечтал почувствовать русский мороз», — рассказал один из собеседников издания.



По словам гостей из Индии, в российской столице они впервые, и до этого знали только о Кремле и Красной площади. Они отметили, что при этом в Москве много красивых и интересных мест.

«Поразили своей красотой парк "Зарядье" и ваша ледяная пещера, у-у-ух! Вот где даже летом можно почувствовать, что такое русская зима», — поделились они.



Ранее эксперты Мостуризма назвали средний чек туриста на обед в московском ресторане. По их подсчетам, в среднем заказ в ресторанах, кафе и барах города за первое полугодие 2023 года обходился их посетителям в 1300 рублей. При этом у туристов чек был выше примерно на 30 процентов — 1700 рублей за заказ.