В 2024 году Россию посетило на миллион иностранных туристов больше

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что иностранные туристы потратили в России 3,5 млрд долларов, а их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1 миллион человек. Чиновник также отметил, что вся сфера туризма показала за последнее время впечатляющие результаты.

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В частности, он отметил, что с 2022 года количество турпоездок ежегодно увеличивается на четверть. Инвестиции в туристическую отрасль в 2023 году достигли 800 млрд рублей. Такая активность связана с отменой НДС для гостиниц. Ранее отмечалось, что только за 2023 год Россию посетило 4 млн туристов из других стран.

Ранее сообщалось, что около половины российских туристов тратят во время отдыха больше денег, чем планировали.

Стало известно, что туристические агентства не намерены возвращать россиянам деньги в случае отмены поездок в Крым и Дагестан.