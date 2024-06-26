Точки притяжения туристов в Тюменской области

В 2023 году в Тюменской области побывали 3,6 миллиона путешественников. Что интересно посмотреть туристам в Тюмени – выяснил «ФедералПресс».

«В Тюмени открываются символические Врата Сибири, через которые проходили знаменитые географические экспедиции, романтики стремились на поиски черного золота, а теперь туристы спешат сделать атмосферные снимки на фоне пешеходного моста Влюбленных и четырехуровневой набережной», – сообщила «ФедералПресс» глава департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.



Особый интерес путешественников вызывает Тобольск

Также гостей интересуют колоритные купеческие дома и арт-пространства города.

Особый интерес вызывает у путешественников и Тобольск с богатым историческим и архитектурным наследием, и другие города и села с достопримечательностями региона.

«В музее Григория Распутина на его родине в селе Покровском туристы открывают для себя тайну простого сибирского крестьянина, который получил расположение императорской семьи. Многие стремятся посидеть на легендарном венском стуле сибирского провидца», – отметили в ведомстве.



Среди других интересных городов – Ялуторовск. Он привлек внимание гостей за счет знаменитых блинов-гигантов, которые по традиции пекут на «Ялуторовскую масленицу».

Остаются востребованными и тюменские термальные источники. Круглый год температура воды здесь держится на уровне 36-48 градусов выше нуля.

Особый интерес путешественников вызывает Тобольск

«Хвойный воздух, минеральная вода из недр земли и целебные грязи способствуют отдыху, расслаблению и перезагрузке организма», – подчеркнули в департаменте.



Напомним, чаще всего в Тюменскую область приезжают из соседних регионов, но число гостей из Москвы продолжает расти – читайте подробнее в материале «ФедералПресс».