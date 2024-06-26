Нацпроект поможет обновить дороги к лучшим достопримечательностям страны

Туризм «выходного дня» становится в России все популярнее с каждым днем. Поездка в соседние города и регионы дает возможность отдохнуть и насладиться красотами памятников истории и архитектуры всей семьей. Добираться же до таких объектов становится проще с национальным проектом «Безопасные качественные дороги».

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Что нужно, чтобы легко и быстро добраться до нужного туробъекта? Конечно, хорошая дорога. Так, за пять лет действия нацпроекта специалисты уже обновили более 1,6 тыс туристических маршрутов общей протяженностью 8,2 тыс. километров. Они ведут к уникальным природным комплексам, памятникам культуры и достопримечательностям. В этом году в порядок приведут еще около 330 участков региональных и местных автомобильных дорог протяженностью почти 1,1 тыс. километров.

Так, в Алтайском крае — очень популярном у российских туристов — обновляют 14 километров трассы Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь. Это одно из самых популярных туристических направлений региона, ведь дорога ведет к природному парку «Ая», который так любят приверженцы пешего, конного, водного, лыжного и других видов туризма. Здесь есть что посмотреть: живописные ландшафты предгорий с лесными массивами, река Катунь и озеро Ая.

Эта же дорога ведет туристов в комплекс «Бирюзовая Катунь». В особой экономической зоне построены комфортабельные места размещения, который находятся неподалеку от большого искусственного озера с видом на горы. Есть и открытые бассейны, озеро для рыбной ловли, пасека и многочисленные прогулочные маршруты. Туристов ждут фестивали, фольклорные праздники и, самое главное, посещение Тавдинских пещер, чей возраст более 1,2 млн лет.

«Катунь — мощная, горная, бирюзовая. <…> Мне хочется приезжать сюда регулярно, увидеть эти пейзажи в каждом сезоне и каждый раз восторгаться и восхищаться». Анастасия Кострова, туристка из Нефтеюганска



По трассе Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь каждый год проезжают тысячи машин, поэтому дорожное полотно восстанавливают по самым современным стандартам безопасности. В частности, вместо старого покрытия дорожники установят новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот материал позволяет выдерживать высокие нагрузки от интенсивного транспортного потока. В середине июля работы должны быть закончены.

В Ярославской области уже стартовал ремонт дороги Пошехонье – Кукобой – Бакланка, которая соединяет Ярославскую и Вологодскую области и проходит через село Кукобой. Этот поселок в 2004 году объявили родиной Бабы Яги, после чего в село потянулись туристы. Особенно много путешественников приезжает сюда в последнюю субботу июня, когда начинаются массовые гуляния в честь дня рождения Бабы Яги. Здесь же можно найти лесную резиденцию ярославского медведя, дом мастера резьбы по дереву Леонида Костицына, храм Спаса Нерукотворного Образа, архитектором которого стал Василий Косяков — автор проекта Морского собора в Кронштадте.

«Экскурсия в Кукобой оставила массу впечатлений. Больше всего запомнились вкусные кукобойские пироги, забавы для детворы и, конечно, красивый и необычный храм. Он поразил всех, кто был тогда с нами. Очень необычный для этих краев. Надеюсь, что всю эту красоту сберегут на долгие годы, чтобы сохранить храм на века». Ольга Смирнова, туристка из Вологодской области



До конца года дорожники планируют завершить ремонт. На трассе появится новое покрытие, укрепят обочины, обустроят автобусные остановки, установят обновленные барьерные ограждения. И поездка за новыми впечатлениями станет куда комфортней.