Какие необычные бассейны есть в регионах России

Москва

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К семи бассейнам, открывшимся в жилых районах Москвы в прошлом году, в этом сезоне добавилось еще 18. Корреспонденты "РГ" прогулялись по новым адресам.

Строй маршрут заранее

Новые бассейны открылись в шести городских парках и на 12 площадках проекта "Московские сезоны". Мы отправились на юго-запад Москвы, в парк 50-летия Октября у метро "Проспект Вернадского". Территория - 103 гектара. Но где именно на таком огромном пространстве искать пляж? Ни на одном из входов в парк указателей к нему не обнаружили. Но нам повезло: навстречу попалась группа подростков с пляжными сумками. Подсказали дорогу по центральной аллее до ротонды и посоветовали: "Маршрут надо строить при бронировании бассейна и сеанса".

Чтобы не заплутать и не попасть в технологический перерыв между сеансами, лучше все заранее выяснить на сайте mos.ru.

В приоритете - солнце

И вот он, водный рай. Одна из самых больших пляжных зон. Три взрослых чаши воды, одна детская и джакузи. Вокруг - шезлонги и зонты. Большая часть лежаков заняты молодыми людьми, но и свободные мы нашли без труда. "Наш бассейн рассчитан на одновременное посещение 265 человек, - рассказал "РГ" администратор бассейна Алексей Полищук. - Число гостей зависит от погоды. Взрослые приходят обычно позагорать. А вот семьи с детьми сразу идут в бассейн". Максимальная глубина взрослого бассейна - 1,8 метра, детского - 0,6 метра.

Все 18 открытых бассейнов оборудованы в едином стиле - на приподнятой над землей на 2 метра площадке. Сама она огорожена неброским серым заборчиком. На входе - пандус и ступеньки, на арке - красочная надпись "Лето в парке". Улыбчивая девушка на входе просит показать в телефоне забронированный билет, затем помогает оформить согласие на посещение бассейна. Оплачиваешь сеанс в кассе, если нужно, берешь в прокат полотенце и покупаешь ребенку нарукавники, переобуваешься в шлепки. И вы на курорте!

В день - четыре сеанса

На всех площадках единое расписание, между сеансами получасовой перерыв. Как объяснил администратор, это нужно для уборки территории: очистить от мусора (сейчас много тополиного пуха), проверить качество воды (кислотность и данные по хлору) и температуру, которая должна варьироваться от +28 до +33 градусов. Для купания в день - 4 сеанса. Утренний самый короткий - с 9.00 до 10.30, он же самый дешевый: стоимость билета начинается от 250 рублей. Остальные по 3 часа. Самое популярное время во всех бассейнах - с 11.00 до 14.00 и с 14.30 до 17.30. На последний сеанс в 18.00 желающих еще много.

Рядом с домом

Как рассказала жительница улицы Коштоянца Надежда Соколова, она пришла в бассейн с двумя внучками: "Младшей 7 лет, а старшей - 10. Нам от дома идти несколько минут. Вода теплая, солнце, свежий воздух, да и перекусить можно в фудкорте". Девчонки тем временем, визжа, поливают друг друга водой. Кроме них в детском бассейне еще с десяток ребят. Одна из девочек учится плавать под руководством мамы, стоящей на бортике. За всей толчеей следит спасатель, стоя рядом с миниатюрной спасательной вышкой. На вышке - веревка и прочее, необходимое в экстренной ситуации.

Спасатели есть на каждой из трех территорий бассейна, даже рядом с джакузи. Этот водоем-развлечение не менее популярен, чем детская чаша.

Цена отдыха

Первый сеанс

Дети, льготники: будни - 250 руб., выходные - 550 рублей.

Взрослые: будни -550 рублей,

выходные - 1110 рублей.

Второй - четвертый сеансы

Дети, льготники: будни - 550 рублей, выходные - 1110 рублей.

Взрослые: будни - 1100 рублей,

выходные - 2000 рублей.

Самый дорогой тариф за вип-шезлонг на двоих с балдахином и мягким матрасом - 5 тыс. рублей.

Полезная информация

В парках "Красная Пресня" и "Сокольники" посещение бассейна можно оплатить онлайн.

В других бассейнах бронь снимается через 20 минут после начала сеанса.

Чтобы каждый раз не оформлять согласие на посещение бассейна, можно открыть "карту постоянного гостя". Правда, бронировать сеанс все равно придется онлайн.

Кстати

Согласно данным столичных властей, в 18 бассейнах только за одну неделю бывает 10 тыс. посетителей.

Ростовская область: 3D-бассейн с видами на море

В 50 километрах от Ростова появилась любопытная туристическая локация, которая сразу привлекла внимание тех, кто хочет интересно и с комфортом провести свой отдых. В термальном центре "Станция Морская" открылся первый в России масштабный бассейн с прозрачными стенами, которые украшены трехмерными граффити с акулами, осьминогами, аквалангистами и подводными лодками.

Стеклянный бассейн выполнен в форме птицы, что и дало ему название. Одну сторону длиной восемь метров закрывает полностью прозрачная стена. Хотя толщина стекла 12 сантиметров, его практически не видно. Стену таганрогские художницы расписали граффити по мотивам произведений Жюля Верна в стиле 3D, и теперь посетители плавают прямо рядом с акулами, спрутами, которые натурально выглядывают из воды.

Предприниматель Сергей Мелихов обыграл главную достопримечательность места: с крутого обрыва открывается завораживающий вид на бескрайнюю гладь залива. Вот это преимущество он и решил использовать. В 40 метрах над уровнем моря, и когда плаваешь в бассейне, горизонт зрительно сливается с заливом. Эффект неповторимый: плывешь ли в бассейне, или уже в море...

После первого бассейна пришел черед второго, и третьего, и четвертого, и теперь территория аквазоны - это четыре больших водоема, а еще четыре вида бань и сауна. На деревянных лавках в сауне с панорамным окном девушки делают прекрасные селфи с видом на море.

Сегодня, когда большинство семей все-таки ограничены в возможностях путешествий - как финансовых, так и временных, когда хочется не просто целый год ждать отпуска, а просто выехать на свой выходной день, - лучше возможности трудно себе представить. Так что основной контингент приезжающих сюда - семьи из Ростова и Таганрога, а еще становится все больше "транзитных" путешественников - из Москвы, Питера, Воронежа, которые по пути к морю заезжают в необычный парк.

Урал: на гребне волны

На Урале жара, даже не верится! В такие дни, когда солнце жарит по-южному и даже в тени свежей листвы не найти прохлады, хочется к воде. Жалко, что возле Екатеринбурга нет моря. Зато число бассейнов все растет, и самый свежий вариант искупаться с комфортом хоть в жару, хоть в мороз - термальный комплекс на юге Екатеринбурга, в Горном Щите.

Если закрытыми и открытыми бассейнами удивить местную публику уже трудно, то возможность посерфить появилась впервые. Водный аттракцион "Серф-волна" придуман как для тех, кто хочет научиться стоять на доске, так и для тех, кто хочет совершенствовать свое мастерство круглый год.

Тренировка на гребне волны под присмотром инструктора доступна всем желающим старше 8 лет. Скорость воды в аттракционе достигает 60 км/ч, а вот глубина маленькая, несколько сантиметров. По словам инструкторов, падать не страшно и не больно, скорее, это неотъемлемая часть катания, а под бурлящей искусственной волной находятся мягкие маты.

Сочи: корреспондент "РГ" нырнула в бассейн с акулой и черепахой

Океанариум Sochi Discovery World Aquarium, самый большой на юге России, привлекает не только загадочностью обитателей морских глубин. Он находится в живописном месте - в Курортном городке Адлерского района. Будто предваряя интерьер океанариума, рядом расположились мозаичные бассейны-фонтаны с фигурами рыб и морских животных, построенные полвека назад по проекту Зураба Церетели.

Двухэтажное здание площадью шесть тысяч квадратных метров состоит из 13 тематических зон, 44-метрового тоннеля с 24-метровым окном, 30 аквариумов и пяти тысяч тонн воды. В создании и оснащении океанариума принимали участие ученые из Австралии, Китая и Новой Зеландии.

Смотреть на обитателей морей и океанов через стекло - детское занятие, посчитала корреспондент "РГ" и решила освоить азы дайвинга. Сразу предупредила организаторов, что я новичок. В любом случае для всех необходимо сначала пройти инструктаж. Предупрежден - значит, вооружен. Основное правило - постоянно продувать уши, которые даже не незначительной глубине начинает закладывать словно взбираешься в горы или при взлете и посадке в самолете. Это достаточно просто: надо выдыхать с закрытым носом.

Далее технические правила. Что делать, если вода попала в маску, возникли трудности с дыханием из-за трубки с баллоном и прочее. Основное - запомнить условные знаки и не перепутать: "всплываем" и "все хорошо".

- Акулы там есть? - интересуюсь.

- Нет, раньше были, но их отселили в отдельный аквариум, когда к нам привезли опасную песчаную акулу, - предупреждает опытный дайвер Кирилл Трей. - Есть большая черепаха. Ей, как и мурене, главное не совать пальцы в пасть. И еще там есть маленькие рыбки, которые часто путают волосы с водорослями и начинают их жевать. Не пугайтесь и не дергайтесь. Вообще под водой все движения должны быть плавными, не поддавайтесь панике. Так вы ничем себе не поможете, а только собьете дыхание.

Получив инструкции, облачилась в гидрокостюм и шагнула к аквариуму. Чтобы попасть в большой бассейн, сначала нужно преодолеет маленький, в котором плавает... акула.

- Она заболела, поэтому мы ее отселили. Не бойтесь, она почти домашняя, ручная, мы ее с рук кормим, - объясняет инструктор, но его слова почему-то не успокаивают. Акула небольших размеров, но все равно как-то не по себе. Поэтому моей задачей было успеть прошмыгнуть по краю и взобраться по ступеням, пока она на другой стороне.

Преодолев препятствие, оказываюсь на бортике большого бассейна глубиной 3,5 метра. Туда сразу же подплывает черепаха примерно метрового размера. Похожую я встречала в дикой природе, в заливе Омана. Она подняла голову из воды как перископ, и я увидела ее "зубы". Кажется, так быстро к берегу я еще никогда не гребла. Тут ситуация еще щекотливее - я оказалась между Сциллой и Харибдой.

Кого выбрать: маленькую акулу или большую черепаху? Но раздумывать некогда.

- Если она будет слишком любопытна и вплотную приблизится к вам, просто оттолкните ее за панцирь возле головы, - подсказывает Кирилл и вешает мне на спину пятикилограммовый баллон. - Не волнуйтесь, воздуха там хватит на несколько часов беспрерывного плавания под водой, а мы будем погружаться полчаса. Еще прикреплю к вам шесть килограммов груза.

В Сочи проверили морскую воду на безопасность для купания

В воде вес не ощущается. Тем временем я учусь дышать под водой с трубкой. Сначала очень непривычно, но постепенно дыхание становится ровным. Черепаха везде следует за нами. Правда, почти сразу же ее перестаешь бояться. Даже кажется, что морская обитательница мило улыбается гостям. А когда отплывает, ее начинает не хватать рядом - она как ангел-хранитель любителей глубины.

Якутия: искупаться в глухой тайге

Один из самых необычных бассейнов в нашей стране находится в Нерюнгринском районе, в глухой якутской тайге прямо под открытым небом. По размерам он небольшой, но вода в нем не простая, а минеральная. Течет она из артезианской скважины Мало-Нахотского месторождения минеральных вод.

Удивительно, что купаться в этом бассейне можно круглый год даже в якутские морозы. Температура воды здесь никогда не опускается ниже 32ºС, к тому же она постоянно обновляется. Из большой трубы, подведенной к бассейну, льется целебная чистая и теплая минералка. Эту воду можно даже пить.

Ее используют при лечении заболеваний печени и желчных путей, опорно-двигательной системы, нарушении обмена веществ. Чистейший воздух соснового бора также оказывает целительное воздействие.

Это непередаваемое ощущение - плавать в теплой чистейшей воде посреди заснеженного соснового леса в абсолютной тишине! В советские годы на геотермальном источнике планировали построить санаторий всесоюзного значения, но успели только проложить дорогу. Добраться до базы отдыха "Нахот" можно по грунтовой дороге, она находится в 23 километрах от поселка Чульман.