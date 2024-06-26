Городской пляж Улан-Удэ готовят к открытию
В столице Бурятии готовят к открытию городской пляж. Водолазы обследовали и очистили от мусора дно протоки Степная в районе острова Комсомольский.
Сотрудники Комбината по благоустройству привели в порядок береговую линию, установили кабинки для переодевания, подсыпали пути подъезда, а также установили вышки спасателей.
В администрации Улан-Удэ добавили, что эксперты взяли пробы воды и почвы на соответствие санитарным нормам. После получения положительных результатов, пляж откроют для посетителей.
В МКУ «Безопасный город» пояснили, что открыть новые места для купания невозможно, поскольку на реках Улан-Удэ скорость течения превышает вдвое допустимые нормы для открытия пляжа.
С начала купального сезона на акваториях Улан-Уде каждый день проводят рейды для обеспечения безопасности граждан. Основное внимание уделяют детям, находящимся без присмотра взрослых у воды.