В Волгоградской области для отдыхающих могут установить туристический сбор

С 1 января 2025 года всем регионам России хотят дать право устанавливать туристический сбор.

Такой эксперимент в настоящее время проводится в Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге. Эту практику было предложено распространить и на другие регионы России.

Так, фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице. Регион также будет сам решать, вводить ли туристический сбор или нет, сообщает пресс-служба облдумы.

Вырученные средства будут направляться на строительство и реконструкцию объектов туристической инфраструктуры, парки, фонтаны, пешеходные дорожки и т. д.

Отметим, базовая ставка составит около 65 рублей за номер в сутки. По результатам анализа данных 30 стран установлено, что именно в России эта ставка – одна из самых низких.