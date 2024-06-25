Туризм шаговой доступности – тренд этого лета

Туризм в Дагестане, на который так наделись местные предприниматели, уже в прошлом – после событий 23 июня начался массовый отказ от поездок в этот регион. Даже представители туриндустрии рекомендуют гражданам РФ и гостям нашей страны то же самое, так как там стало небезопасно. И Крым не у дел после атаки на Севастополь. Куда ж теперь ехать отдыхать?

«Учитывая введенный местными властями режим КТО (контртеррористической операции – «СП»), РСТ также рекомендует воздержаться от поездок в регион до стабилизации ситуации. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Российский союз туриндустрии призывает туристов, находящихся в республике, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей», – заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).



Надеяться, конечно, можно. Однако отказы от туров в Дагестан пошли ещё до обнародования рекомендаций РСТ, причём массовые. Дело осложняется тем, что власти молчат.

«В прошлом году я два раза была в Дагестане, всё очень понравилось. Через две недели снова собиралась, тур был куплен, как раз в Дербент. Вчера пошли с подружками сдавать, и там таких как мы было много. Пришлось поскандалить, так как нам заявили, что никакого форс-мажора нет. Типа на Кавказе постоянно стреляют – постреляют и перестанут. Но добиться своего удалось, наверное, потому, что мы у них же сразу оформили путёвки в Турцию, в Кемер. Доплатить пришлось, много, но жизнь дороже», – рассказывает москвичка Елена.



Крым тоже закрывается. «Сегодня, 23 июня, из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, которые проводит «Водоканал ЮБК», остановлено водоснабжение ряда населённых пунктов региона. Это пгт Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, город Алупка (частично). К указанным населенным пунктам организован подвоз воды. В связи с аварией временно введён запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса», – предупреждает мэр Ялты Янина Павленко.

Бесспорно, дело именно в воде и прочих коммунальных проблемах. А не потому, что по пляжам стреляют. Хотя представители туриндустрии почему-то думают иначе.

«Что касается Крыма, то там ситуация серьезнее намного. Если такого рода теракты продолжатся, можно будет сказать, что сезон будет фактически потерян. Там фактически сейчас нет комплексного туристического продукта. Люди приобретают самостоятельно проживание и решают вопрос с транспортом. В этой ситуации, в принципе, не к кому обращаться. Статус ситуации не позволяет обращаться за возвратом», – говорит президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.



Пока утверждается, что отказы от туров единичные. К чему тогда подобные заявления?

«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», – отметил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. «Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», – Минэкономразвития, регулирующее туристическую отрасль, делает вид, что ничего не произошло. Никакого официоза, просто рекомендации, которые не обязательны.



Аналогично – по Дагестану.

«Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями», – говорится в сообщении Минэкономразвития.



Так куда ехать? В Турции всё-таки очень дорого, отдых в том же Кемере доступен уже немногим. Равно и Сочи – там денег придётся оставить ещё больше, чем у османов. ОАЭ тоже не вариант, ценник конский. Причём он постоянно растёт, а фактическое выпадание конкурентных направлений в самое ближайшее время сильно скажется на стоимости отдыха. Тот же Дагестан в прошлом году посетили около 1,7 млн человек, куда им нынче податься? Объективных цифр по турпотоку в Крым за прошлый год нет, но и туда кто-то ездил. Сейчас число желающих сильно сократилось.

26 млн туристических поездок на личном транспорте – таковы итоги 2023-го, в этом году данный показатель явно будет сильно перекрыт. Причём едут, как правило, не особо далеко, и не в раскрученные места – нынче там становится небезопасно. Страна у нас большая, природа красивая, достопримечательностей масса. В общем, выбор огромный.

Правда, цены на бензин растут, платные дороги стали запредельно дорогими, да и доступных гостиниц всё меньше. При этом реальные располагаемые доходы населения снижаются. Итог закономерен.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) только 14% респондентов готовы отправиться в автопутешествие. 81% опрошенных проведут отпуск дома или на даче.