В Курганской области появится конкурент «Голубых озер»

Возле озера Серебряный ручей в Курганской области появится новая территория для любителей комфортного отдыха на природе. Помимо «Голубых озер», у жителей появится глэмпинг. Это современный формат кемпинга, сочетающий в себе близость к природе и удобства, привычные для гостиничных номеров. Корреспондент URA.RU побывала на месте.

«На Серебряных Ручьях поставили глэмпинг. Сейчас там стоит конструкция с крышей, на которой можно собираться, а также поставили что-то, похожее на вагончики, что, в целом, очень красиво», — передает корреспондент URA.RU.



На одном из вагончиков также висит информационный лист. Из него следует, что территория отдыха «Серебряный ручей» пока что находится в стадии строительства. Зону отдыха планируют открыть уже 1 июля 2024 года. На листе также написано про противопожарный режим, согласно которому запрещено посещать леса. Поэтому владельцы глэмпинга предупреждают о штрафах за нарушение техники безопасности. Для граждан это от 10 до 20 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Журналисту сообщили, что запрос принят и ответ придет позже. Информация будет дополнена после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что курганцы раскрыли, чего им не хватает для летнего отдыха в регионе. Жителям региона, как оказалось, не хватает для летнего отдыха пляжей, парков аттракционов и глэмпингов.