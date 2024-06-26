В Кисловодске состоялось открытие санатория премиум-класса на 500 мест

В ставропольском Кисловодске состоялось открытие санатория премиум-класса «Источник Кисловодск», созданного на базе реконструированной советской здравницы.

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«В Кисловодске появился еще один источник здоровья. В курортной части города открыли санаторий „Источник Кисловодск“. <> Благодаря сотрудничеству с нашими надежными партнерами из Азербайджана теперь здесь будет работать современная и высокотехнологичная курортная здравница, с комфортабельными номерами и широким спектром медицинских услуг», — сообщил накануне в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



Глава региона уточнил, что что головное здание учреждения — это бывший санаторий «Академический», построенный 90 лет назад.

«Этот объект культурного наследия регионального значения давно пришел в упадок и долго ждал инвестора, который сможет не просто вернуть его в строй, а вдохнуть новую и яркую жизнь», — отметил он.



Ранее сообщалось, что в санатории премиум-класса «Источник Кисловодск» площадью более 13 тысяч квадратных метров оборудовано 270 комфортабельных номеров пятизвездочного уровня, в которых могут разместиться свыше 500 отдыхающих. В здравнице будет работать собственный бювет с минеральной водой, также предусмотрены бассейн с зонами хаммама и сауны, гимнастический и тренажерный залы, аэросолярий, спа-центр, детская комната. Общий объем инвестиций составил около 4 миллиардов рублей.

Это уже третий совместный проект в индустрии гостеприимства, реализованный на Кавказских Минеральных Водах. В 2016 году азербайджанским инвестором был построен санаторий «Источник» в Ессентуках на 440 мест, а в конце 2021 года пятизвездочная здравница на 500 мест открылась в Железноводске.