Около половины российских туристов выходят за рамки изначального бюджета

Компании OneTwoTrip и Bnovo узнали у туристов, сколько денег они тратят в ходе поездки. Половина из опрошенных сообщила, что в ходе путешествия вышла за рамки своего бюджета. У 40% из них больше всего лишних денег уходит на питание, экскурсии и развлечения. Правда, 12% из них отметили, что расходы незначительно превысили изначально запланированные.

Среди всех опрошенных лишь 33% берут кредит на проведение отпуска, тогда как остальные тратят предварительно накопленные деньги. 55% откладывают деньги с зарплаты, а 7% дополнительно подрабатывают. 47% участников опроса признались, что берут с собой деньги на непредвиденные расходы.

Ранее сообщалось, что россияне не стали массово отменять свои туры в Дагестан после теракта.

В Японии из-за рекордного числа туристов для них начали вводить различные ограничения.