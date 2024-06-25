Пять идей для летнего путешествия

Ладога всегда привлекала путешественников своими мраморными скалами и девственными лесами. Сегодня здесь проходит популярный туристический маршрут, объединивший исторические и природные достопримечательности. Ловите список из пяти вещей, которые нужно увидеть, сделать и попробовать во время короткой поездки на выходные.

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Побывать в Старой Ладоге

Страшно сказать: Староладожская крепость была построена во времена вещего Олега! История села Старая Ладога еще древнее. В «Повести временных лет» оно упоминается в качестве резиденции Рюрика. Кому-то эта информация покажется мифологичной, но крепость более чем реальна: ее можно увидеть и посетить. Реставрацию начали в 1970-е годы, и тогда же здесь открылась музейная экспозиция.

Посетить Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь

У монастыря богатая история. Его основали близ языческих поселений, и со временем островок православия обретал все большую поддержку среди новых адептов. Даже если вы далеки от паломнического туризма, посетить комплекс все равно стоит. На его территории можно увидеть постройки, относящиеся к разным эпохам, начиная с XVI и заканчивая XX веком.

Проснуться с видом на реку Свирь

Свирь берет начало в Онежском озере и впадает в Ладожское. Викинги ходили по ней в Волжскую Булгарию, по ее берегам жили представители племени весь, от которого произошли вепсы и отчасти карелы. Одним словом, Свирь — свидетельница многих важнейших вех. Если вам захочется провести день или два на берегах этой живописной реки, то остановиться можно в отеле «Точка на карте. Лодейное Поле». Возьмите тур на квадроцикле, чтобы осмотреть окрестности, или устройте барбекю с видом — для этого отведены отдельные мангальные зоны.

Попробовать петровский сет

Восточная часть Ладоги особенно тесно связана с именем Петра I. Городок Лодейное Поле считается колыбелью Балтийского флота. Дело в том, что на лодейнопольской верфи строили корабли по приказу императора. Лодейное — от слова «ладья», просто «а» со временем заменилась на «о».

На главной городской площади стоит памятник фрегату «Штандарт», спроектированному по чертежам самого государя. Здесь же — павильон-музей «Домик Петра I», восстановленная архитектурная реплика оригинального строения. В отеле «Точка на карте. Лодейное Поле» в честь монарха готовят петровский сет, состоящий из его любимых блюд. До 30 июня гостей угощают паштетом из утки с джемом из фенхеля и солодовым спонжем с домашней солониной. На горячее — оленина на гриле с перловкой и маринованными артишоками, а на десерт — миндальная панна-кота.

Заехать в Мандроги

Мандроги — место удивительное. И туристический кластер с экскурсиями и мастер-классами ремесленников, и этнографическая деревня с шедеврами деревянного зодчества, которые перевезли сюда с Русского Севера и заново пересобрали буквально по бревнышку. В Мандрогах нужно обязательно заночевать. Причем лучше всего выбрать не современный гостевой дом, а настоящую избу XIX века с программой «Погружение»: вас переоденут в одежду той эпохи, попросят отключить гаджеты и займут тем, чем занимались жившие в окрестных деревнях крестьяне. Вот это мы понимаем — диджитал-детокс!