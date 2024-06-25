В Госдуме призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и в Краснодарском крае

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращения губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением закрыть для массового посещения людей пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей вблизи всех стратегических объектов. Копии обращений есть в распоряжении RT.

Депутат напомнил о том, что в Севастополе 23 июня 2024 года произошёл чудовищный террористический акт.

По его мнению, необходимо закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов.

«Такая мера принесёт определённые неудобства нашим гражданам, приведёт к убыткам коммерческих структур, особенно в летний сезон. Но только такая мера позволит гарантированно обеспечить безопасность людей в случае атак на стратегические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры», — говорится в тексте обращения.



Ранее Гусев предложил ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания после случаев массового отравления в Москве и ряде других регионов.