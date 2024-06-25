Глэмпинг со спа-зоной и открытым бассейном построят под Нижним Новгородом

Туристско-рекреационный комплекс в форме глэмпинг-парка планируется построить в деревне Венец Богородского муниципального округа. Об этом сообщают в Корпорации развития Нижегородской области.

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Проект предусматривает строительство двухэтажных коттеджей, спа-центра со всесезонным открытым бассейном и панорамного ресторана. Глэмпинг-парк позволит повысить туристическую привлекательность Богородского округа и создать 31 рабочее место

По словам директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игоря Ищенко, для будущего глэмпинг-парка уже нашли подходящую площадку, а инвесторов проконсультировали по всем действующим программам поддержки.

Объем инвестиций в создание туристско-рекреационного комплекса превысит 105 млн рублей. О дате завершения строительства пока не сообщается.

Напомним, в Большом Болдине тоже появится глэмпинг. На его создание потратят 300 млн рублей.